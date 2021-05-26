阿普航空／圖

當小女娃的視線和她接觸時，利雲向她揮手，小女娃居然搖搖擺擺跑向她。在小女孩跌倒前，利雲飛快跑過去，把她抱進懷裡。

小女娃並不見生，抓起她胸前的鍊子把玩著，利雲忍不住在她紅通通的小臉上親了一下。小女娃身上散發的孩子氣味讓她起了無名的悸動，像一顆久藏的種子浸入了水中，突然甦醒發芽。

小女娃似乎很喜歡她的擁抱，直對她笑。利雲本想把小女娃送回店裡，但才走幾步，她心裡突然生出一個念頭。她把小女娃緊緊裹在大衣裡，她的手開始顫抖，然後她感到她全身在顫抖。她想阻止她內心想做的事，但她無法遏止她的腳步加速走向車站。

裹在大衣裡的小女娃以為利雲在和她玩遊戲，呵呵笑著。正好車站有一輛即將發動的公車，利雲也不問車子開向哪裡，立刻跳了上去。車上沒什麼人，她選在後排坐下。她幾乎可以聽到自己怦怦的心跳聲，小女娃貼著她的胸膛，在心跳聲的催眠下，很快就昏昏睡去。

四十歲之後的利雲仍然是單身，但成了單親媽媽。第一次聽到巧芬喊她媽媽，她暗淡的人生彷彿突然變得明亮光彩，她知道她再也捨不得讓巧芬離開。

她想方設法，把巧芬合法地變成她的女兒。她告訴親友，這個領養計畫已暗中進行多時，這次南下就是去接孩子回來。對於內心隱隱浮起的內疚和不安，她說服自己這是天意使然。

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有了巧芬之後，利雲從冬眠甦醒，大步跨出自設的隱形盒子。她毫不吝嗇和女兒分享生活的樂趣，從飲食到衣著處處展現她的全心投入，像是要彌補虛度的歲月，也像是要彌補對巧芬的刻骨內疚。

她盡心盡力栽陪巧芬，巧芬是個聰明伶俐、善解人意的孩子，知道母親對她的期望，對所有的學習都全力以赴，她要母親以她為傲。利雲了解巧芬一心想的是感恩圖報，她越是刻意承歡，利雲越感到心虛不安。

看著巧芬那一對水汪汪的大眼，利雲不確定她兩歲前看到的事物，是否仍然存放在她腦海裡的某個角落，雖然她明白，這種可能性微乎其微，但她就是無法完全釋然。

有一樣東西利雲一直想給巧芬，但始終無法完成。

她拔了巧芬的根，她想至少應該給巧芬一個屬於她家的味道。

巧芬親生母親調製出那口肉燥飯的味道，不論利雲用何種香料、何種烹調法，就是仿不出那獨特的香味。每次看巧芬吃肉燥飯，總提醒她，她不是巧芬的親媽。

利雲也常想到巧芬的父親，失去孩子的父親會是什麼樣的反應，會對他的生活造成什麼樣子的影響。如果他因此痛苦一生，那真是她終生難以彌補的罪過，她確實是把自己的快樂建立在別人的痛苦上。

巧芬成年後，她常想是不是應該聯絡巧芬的生父，告訴他巧芬過得很好，請他放心。但是她怕他會把巧芬要回去，甚至告她拐騙小孩，更怕巧芬會恨她，最終她只能把這個祕密隨著她一起埋葬。

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那天巧芬無意間看到一個旅遊節目，介紹南部叫橋尾的小鎮，最近開發了一個遊樂中心。巧芬聽到「橋尾」兩字，立刻聚精會神看著畫面。鏡頭隨著主持人四處走動，然後停留在一家小吃店前。小店夾在兩旁樓房中間，更顯得低矮殘破。主持人誇張地說，這家老店的肉燥飯是天下第一，而且陳舊的店面背後還有個感傷的故事。

店老闆是個滿頭白髮、背微駝的老先生，訴說著三十年前他有一個不到兩歲的小女兒失蹤的事件。

「我兒子要我把店關了、把房子賣掉，搬去和他住，我不肯。萬一我的小女兒回來找不到家，怎麼辦？」老先生語帶哽咽地說。

巧芬第二天一早開車南下，當她把車停在小店旁，一陣陣她夢裡飄浮的肉香撲鼻而來，她的淚水立刻滾滾而下。（下）