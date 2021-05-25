萬鑫鑫的陶藝課（五）

可是來不及了，鑫鑫已經找到了那輛白色的小破車，打開門，坐到了方向盤的後方。

從後視鏡看著男人轉身折回去小酒館，鑫鑫不由得慶幸自己是個好聰明的人啊！對那種男人來說，今晚上帶一個白種女人、一個拉丁裔或者亞裔 ，抑或是帶一頭和他一樣的紅狐狸回去，根本都是一樣吧！

她不由得又想起了那個金髮苜蓿來：想起第一次上他的車，他歉笑著說，他住在車上，所以裡頭有吃的、有喝的，還有塞在座位底下，要時時小心免得踢到的神奇古物；第一次從他口中聽見洛杉磯 腔的塞奶英文，柔軟得勝過吳儂軟語；還有他最喜歡看的《南方四賤客》，那些生活在美麗髮林中的蝨子家族……

這麼一想，又不免難過起來。早知道，今天早上，不是，是昨天早上，就不要先開口跟他吵架了。雖然分手是他提的，但是吵架卻是她先起頭的。

前一晚，他說晚上租影棚會便宜一些，因而熬夜拍了一支刻有馬和獵人的波斯銀杯短片。她也不知道自己為什麼大早上要疑神疑鬼，懷疑他整晚未歸的原因。不為什麼，就是每一個女人集體潛意識裡，對整夜未歸男人的惱怒，一下子就衝上腦門來。於是對著一臉疲倦的苜蓿說，若今天再不吸地，她晚上就不回這邊了。

吸地是苜蓿的工作，鑫鑫的工作是洗碗。但是苜蓿一忙起來，自己就像一粒灰塵般，被吸進了攝影 機裡，他們的地已經二十一天都沒有吸了。

二十一天呀！據說飼料雞出蛋殼之後，二十一天就可以吃了。也就是說，假如有一顆受精蛋剛好滾到他們的床底下，現在已經可以拖出來，殺一殺、洗一洗、沾一沾麵粉，變成炸雞端上桌了。（五）