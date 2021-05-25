我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

萬鑫鑫的陶藝課（五）

藍曉鹿

可是來不及了，鑫鑫已經找到了那輛白色的小破車，打開門，坐到了方向盤的後方。

從後視鏡看著男人轉身折回去小酒館，鑫鑫不由得慶幸自己是個好聰明的人啊！對那種男人來說，今晚上帶一個白種女人、一個拉丁裔或者亞裔，抑或是帶一頭和他一樣的紅狐狸回去，根本都是一樣吧！

她不由得又想起了那個金髮苜蓿來：想起第一次上他的車，他歉笑著說，他住在車上，所以裡頭有吃的、有喝的，還有塞在座位底下，要時時小心免得踢到的神奇古物；第一次從他口中聽見洛杉磯腔的塞奶英文，柔軟得勝過吳儂軟語；還有他最喜歡看的《南方四賤客》，那些生活在美麗髮林中的蝨子家族……

這麼一想，又不免難過起來。早知道，今天早上，不是，是昨天早上，就不要先開口跟他吵架了。雖然分手是他提的，但是吵架卻是她先起頭的。

前一晚，他說晚上租影棚會便宜一些，因而熬夜拍了一支刻有馬和獵人的波斯銀杯短片。她也不知道自己為什麼大早上要疑神疑鬼，懷疑他整晚未歸的原因。不為什麼，就是每一個女人集體潛意識裡，對整夜未歸男人的惱怒，一下子就衝上腦門來。於是對著一臉疲倦的苜蓿說，若今天再不吸地，她晚上就不回這邊了。

吸地是苜蓿的工作，鑫鑫的工作是洗碗。但是苜蓿一忙起來，自己就像一粒灰塵般，被吸進了攝影機裡，他們的地已經二十一天都沒有吸了。

二十一天呀！據說飼料雞出蛋殼之後，二十一天就可以吃了。也就是說，假如有一顆受精蛋剛好滾到他們的床底下，現在已經可以拖出來，殺一殺、洗一洗、沾一沾麵粉，變成炸雞端上桌了。（五）

亞裔 洛杉磯 攝影

上一則

本次主題：閃亮的日子

下一則

五月情思

延伸閱讀

多吃魚湯、豬腳花生 哺乳媽媽反而易塞奶

多吃魚湯、豬腳花生 哺乳媽媽反而易塞奶
8人座SUV擠25人與聯結車相撞 美墨邊境車禍13死

8人座SUV擠25人與聯結車相撞 美墨邊境車禍13死
股神老戰友看特斯拉和比特幣：不知跳蚤和蝨子哪個更糟

股神老戰友看特斯拉和比特幣：不知跳蚤和蝨子哪個更糟

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09
《冰海小鯨》插圖。（徐國能∕圖片提供）

人生始於告別，終於相逢

2021-05-19 03:02
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00

酒裡情懷

2021-05-17 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡