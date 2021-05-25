當我在小徑的盡頭，倒出小瓶子裡的骨灰時，黛西問：「您是為了紀念某個人而來的嗎？」

「不，完全是為我自己。」我答。

黛西舉起她的瓶子笑說：「這是空的。我本來想帶回一些東西，但是現在認為沒有必要了。」

雖然我們都沒有明說，但是黛西和我似乎達成共識，把我們在阿帕拉契所經歷和討論過的一切，都留在阿帕拉契。那次旅行結束之後，黛西和我都沒有再提起阿帕拉契小徑，或者任何在那裡聊過的話題。

3 二十四小時在高雄

這是我第一次和美洲來的朋友，一起逛老家高雄。我從美國 來、曉琪從加拿大來，就像和久不見的姊姊重逢一樣開心。我們自從十多年前在紐約 分別之後，就一直沒有相見。

我們有二十四小時可以逛，更確切地說，是二十小時。抵達高雄已經下午四點了，第二天中午就得去機場 。但是我們擁有很多時間。

雖然我兼具主人、導遊、遊客三重身分，感覺卻更像外星人登陸地球。

我從小就經常被喊作「外星人」，不太理解人類的語言，不知道人類都在追求什麼。長大以後，我才發現，外星人也可以在地球被接受，也能有朋友，比如曉琪。

曉琪和我很久以前通過一個共同朋友認識，可是已經忘記那個人是誰了，或者是個我們不願意想起的人。總之，隨著友誼的發展，我們相遇的觸點越來越顯得微不足道。

沒有偶然的相遇。我們在何時何地，以何種方式相遇，就像太陽的照耀和風的吹拂，都在宇宙的計畫中。（八）