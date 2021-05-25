阿普航空／圖

母親視她如己出，母親的家人也都把她當親人對待。巧芬自覺是個很幸運的人，遺失兩年的歲月並不是什麼嚴重的事。

在成長過程中，不論精神或物質，她都不曾欠缺什麼，除了沒有父親。巧芬曾問母親，為什麼不結婚，母親只簡單說：姻緣錯過就沒有了。再說很多男人並不可靠，一切還是要靠自己。」

其實巧芬心裡慶幸，沒人和她分享母親的愛。雖然她會為這種自私的想法自責，但這是她真實的感受。她情願生命中缺失父愛，而不願少了母親的愛。

從沒人要的孩子，到現在有份好工作，也有了論及婚嫁的男友，巧芬衷心感謝母親的養育之恩。沒有母親，她不知會有怎樣的人生。

巧芬總覺得母親臨終前，似乎有什麼重要的事想對她說，但欲言又止，最後竟然提起肉燥飯。

「還記不記得，我曾經對妳說過，南部有個小店賣的肉燥飯，讓我念念不忘？那個小鎮叫橋尾，答應媽，妳一定會去那裡一趟。記住，那小鎮叫橋尾，那賣肉燥飯的小店離市場不遠……」

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巧芬的母親叫利雲，那年春節假期，她獨自去南部旅行，想遠離繁華熱鬧的大城和繁忙緊張的工作，思考自己的後半生。那年她將滿四十歲，「四十」是個讓人驚心的數字，代表人生的分水嶺，意味著生命將往下坡的方向走。

她是個單身女人，四十歲之前，沒有伴侶、沒有孩子；四十歲之後，大概也不會有伴侶和孩子。她受過一次傷，拒絕再次受傷的可能，她選擇單身。

在小城找到旅店，那幾天她隨著心情，隨意跳上駛往郊外的公車。自從她深愛的男人離開她後，多年來她把自己放在一個隱形盒子裡，過著無風無雨、水波不興的日子。現在她試著從盒子裡走出來，讓生命添加點色彩。

這天她來到一個叫橋尾的小鎮，小鎮的唯一商業街道因為過年期間，倒也十分熱鬧。人們成群結伴恣意享受屬於年節的喧鬧和歡笑，利雲走在其間，更顯得形單影隻。

走出鬧區，她聞到一股很特別的肉香。對食物她一向有敏銳的嗅覺，但這十幾年來，她的味覺和嗅覺都處於冬眠狀態，對食物的熱情也減至果腹而已。

她尋著肉香，來到一個小店，所謂店，也不過是在一棟簡陋的磚房旁，搭出一個塑膠棚，再圍上兩片塑膠板，裡面放了四張桌子和一些塑膠凳子。

店旁的樹蔭下放了一個竹製的嬰兒床，一個小女娃坐在裡面吃香蕉。旁邊有兩個男孩在追逐玩耍，另外一個較大的女孩蹲在水龍頭旁，洗著盆裡的碗筷。

利雲叫了一碗肉燥飯，吃完一碗感到意猶未盡，又叫了第二碗。那時候已過了午飯時間，店裡沒什麼客人，利雲便和老闆隨意聊起來。知道老闆娘半年前意外去世，四個孩子的年齡依序是九歲、七歲、五歲和即將滿兩歲的小女娃。

老闆感嘆生活的艱辛忙亂，但自信可以應付。這好吃的肉燥飯是他太太的獨家配方，自從他們結婚後就做這營生，生意普通，勉強可以維持一家開銷。

小女娃一面吃著香蕉，一面對著利雲笑。年輕時的利雲曾經夢想自己會是兩個孩子的媽，而且會是個盡職的母親。小女孩天真的笑臉像一陣暖風，讓她凍結在心底的母愛軟化浮升。

付帳時利雲多給了一些錢，說是過年給孩子們買糖果吃。

利雲繼續在街上閒逛，可是小女孩的笑臉不時浮在眼前。走了一段路，她忍不住又回頭向那小店走去，想再看看那可愛的小女娃。

小女娃和她的兄姊都不在店門口，老闆正忙著招呼客人。利雲順著人群走向，看到小女娃正被姊姊牽著，往市場走去。市場門口搭了一個戲台，鑼鼓喧天，戲即將開場。

兄姊們站定了位置，全神貫注盯著戲台。小女娃似乎對熱鬧的戲台不感興趣，掙脫姊姊的手，四處東張西望。（中）