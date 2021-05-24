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台新增本土590例確診 總計9天破3千例

萬鑫鑫的陶藝課（四）

藍曉鹿

「喲！這位妹妹內行喲！」

一個陌生男子嘻笑著靠近來。其實如果他的頭髮不那麼紅，混充一下「苜蓿」是沒什麼大問題的。這個念頭閃過，鑫鑫就有意無意地灌下一大口酒。淺琥珀色的酒液好像沒有進入她的腸胃，而是摻兌到男子頭頂上，眼看著他的髮色就一個色度、一個色度地淡了下去，晃頭晃腦調笑的時候，間或還閃著金色光芒。

鑫鑫不由得朝他懷裡靠過去。男人把手臂像鵬的翅膀一樣展開來，鑫鑫身上那件又厚又硬的牛仔外套，也不再成為兩個人之間的阻礙，近得鑫鑫聽得見男人的心跳，還有和著心跳節拍的說話聲：「想不想，去更好玩的地方玩？洛杉磯市區三街那裡有家酒吧，裡頭的男人也修著精緻的指甲、穿著裘皮，女人的頭頂上裝飾著藍孔雀羽毛。那裡的DJ打出來的節奏，震得妳的靈魂都會跟著起舞。」

鑫鑫覺得男人也真囉嗦，說出這樣落落長的話，叫她一下聽不明白。便問道：「你的意思是說，要去玩更好玩的？走呀！等什麼呀！」

說完，卻無力把身體從男人懷裡拔出來，由著他半摟半托地出了故事小館。到了外頭，涼風吹啊吹的，綠色的苜蓿燈閃啊閃的，鑫鑫的酒醒了七、八分。

「我突然想起一件事，我今天必須去做一件事。」

男人哪肯放過了，只管愈發用力地把她摟在懷裡。

鑫鑫撥弄了一下男人額前的瀏海，浮在上頭的金色便完全消失了。夜色下，男人亂蓬蓬頭髮好像歇了一隻紅色的狐狸在頭上。這下露餡了！也不是誰都可以冒充前男友的。

男人突然改口說：「不然，不換地方了。我們回去再喝兩杯？就只乖乖喝酒？」（四）

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