暑假的時候，郁歡想回去一次。父親去世之後，她很想念母親。前幾天小妹來電話，說母親突然口齒不清，送醫院後，說是局部腦梗。出院時走在街上，突然說：這是哪裡？小妹很驚訝，那可是她走了一生的地方。母親原來就是這所醫院的職工。

接下來，母親開始了遺忘，不認識來訪的客人。她倒還聰明，只是笑，也會寒暄，等人走了，才問小妹那是誰。

郁歡聽了，心裡難過，恨不能生出翅膀飛回去。卻脫不出身子。

上周日店裡被搶了一次，李娟就說被那個搶劫的人嚇壞了，不想幹了。郁歡明白她是試探，到底是她當班，讓小店受損，但卻沒有挽留。想到今後不確定的生活，郁歡還是選擇自己幹活。能省一點是一點。

小妹說：你回來也沒用，就是媽認得你，你一走，還不是讓她難過？口氣中帶著略略的不滿。

郁歡想反駁，但小妹說的是實話，心裡難受，也沒說什麼。想到母親對她說，出去了，好好生活，好像那時母親就把她捨出去了一樣，心裡鈍鈍的難受。

或者生來就是要遠行的吧！她想。她的心痛起來，好像不能跳動了一樣。

狄先生要賣房子，他們怎麼辦？這個時候，郁歡不能走。劉翔也不讓她走，劉翔說：你若走了，回來有可能找不到家了。平時開玩笑的一句話，如今聽了，充滿無奈的苦澀。

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既然抵押不行，只有賣房。打定主意，郁歡就開始在報紙網站上找經紀。

郁歡這房子又小又破，卻也有一個好處，雖然不是市中心，但離市中心不遠。乘上巴士，再轉地鐵 ，就到市中心了，交通方便。（二五）