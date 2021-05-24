「喂！我這麼大了，還不知道愛上一個人是什麼感覺。你知道嗎？」

「算知道吧！」

「你很幸運。」

「哦！」我不知道同意還是不同意。

「既然相處得不錯，不然我們達成協議吧！假如我們兩個老了以後都單身，就一起生活、互相陪伴吧！」

「聽起來不錯。但是人生路漫漫，會有很多變化呢！」

「我們究竟為什麼在這裡？」黛西沒有忘記她提出的第一個疑問。

「阿帕拉契嗎？因為你邀請我一起來，我就答應了呀！」我故意答非所問。

「不，我是說我之前問過的問題。」

「我們為什麼來到世界上？因為我們已經在了。其實，我們連到底來了沒有，都無法確定，我們只是以為自己在這裡而已。」

雖然我的回答很不令她滿意，黛西沒有再繼續追問。她可能放棄了從我這裡得到任何答案的希望。

「你知道嗎？我發現我知道得越少就越快樂，這是切身體會。」我說。

「你知道嗎？我非常期待老年。」黛西表達出一個獨特的想法。

「為什麼？」

「可以做我想做的任何事情。」」

「現在不行嗎？我以為你現在正在做自己想做的事情。」

黛西沉默不語。

接下來的幾個月，我們倆都很沉默，好像把想說的話都說完了，即使有什麼新念頭，也不需要說出來。

到了小徑的盡頭，黛西和我都各自掏出了一個小瓶子。我們看了看對方，不約而同地笑了。

我有一個過世的朋友曾經很想到阿帕拉契，我帶的是他的骨灰。我不知道黛西的瓶子裡是什麼，也沒有問她。（七）