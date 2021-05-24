阿普航空／圖

巧芬的母親臨終前對她說，那小鎮叫橋尾，賣肉燥飯的小店離市場不遠。

那是兩年前的事了，母親要她答應，無論如何必須去那走一趟，找到那個小店。

巧芬想，母親三十年前去過那裡，如果小店還在，真是個很大的奇蹟。但是對於一個垂死病人的交代，沒有人會去做邏輯上的辯論。

兩年來她常想起母親，但從沒認真想過，要去尋訪那賣肉燥飯的小店。雖然她是愛吃的人，美食 對她有很大的吸引力，可是她不認為一個鄉下小店，會存活三十年。

巧芬喜歡看美食節目，也很懂吃，她朋友說她是天生的吃貨。電視節目或網路上介紹的餐館或小吃攤，只要有機會，她都會不遠千里去品嘗一番。

她可以分辨各種香料，如果你把眼矇起來，讓她憑嗅覺說出香料名稱，正確率幾乎百分之百。可是有一種香味，一種常在她夢裡飄出的香味，她始終找不出是何種香料或配方。她知道那是一種肉香，很接近母親做的肉燥飯味道，但又不完全是。

巧芬的味蕾和她母親不相上下，對食物有高度的品味能力。不過她不能說這項本事來自遺傳，只能說逐漸被母親薰陶培養。因為她是母親收養的孩子，和母親沒有相同的基因。

從有記憶開始，巧芬就記得母親常帶她去吃好吃的東西。她牽著母親的手，蹦蹦跳跳穿梭在大街小巷中。不論是小攤或餐館，母親挑選的沒有不可口的。巧芬成年後，她牽著母親的手，帶母親去品嘗她發掘的美食。她們的血脈不相連，是食物讓她們堆積出深厚的母女情緣。

母親很喜歡做肉燥飯，可是每次做完，她總是聞了又聞，然後說：「不對，少了點什麼！」

巧芬卻不覺得有什麼不對，總是津津有味吃著，嘴裡還不斷稱讚。

母親一向喜歡看巧芬吃東西的樣子，說她咀嚼時散發著滿足感，讓人食慾大開。可是每次母親看她吃肉燥飯時，總是顯得不自在，甚至有些失神。年紀越長，巧芬越能察覺出母親這奇特的表情。

終於有一次，她問母親：「媽，為什麼每次我吃肉燥飯，妳的表情都怪怪的？」

「沒有啊！我就是在看妳吃啊！」母親像是被人揭穿祕密一樣，極力要掩飾什麼，臉上堆起很不自然的笑容。

巧芬記得有一次，母親無意間提起：「我好懷念當年在南部鄉下，一個小店吃過的肉燥飯，一聞那香氣，就讓人飢腸轆轆。吃完好久，還感到唇齒留香。」母親說完，一臉不勝嚮往的神態，但一回神，定定看著她，就若有所思地嘆了口氣。

她以為母親在為美食不可得而感到遺憾。

「媽，妳記得在哪個小鎮嗎？我們可以一起去吃呀！」巧芬好奇地問。

「十幾年前的事，哪還記得？」母親說完，立刻轉入別的話題。

之後，母親就不再提起這事，巧芬也不再發問。

母親不願說的事，巧芬絕不會追根究底。不論她和母親如何親密，她還是提醒自己應守的分寸。血濃於水，自己是水，就應盡量保持水的清澈甜淨，不討人厭，這是她從小就有的自覺，似乎是一種本能。

母親要她做的事，即使不喜歡，她還是會勉強自己去做，像學鋼琴。她自知音樂細胞不足，學起來十分辛苦，根本無法領略個中的樂趣，但她還是強迫自己每天練習一小時。這架鋼琴是母親為她買的，她怎能辜負母親的期望。

後來進了中學，課業繁重，母親不再要求她學琴，她才如釋重負，減掉心中不少的壓力。

巧芬記得母親說過，自從有了她之後，才開始新的人生。她一直不了解這句話的真正含意，但只要能帶給母親快樂，就是她最大的驕傲。

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巧芬很少想到她的親生父母，母親告訴她，她是個棄嬰，沒人知道她的身世。既然如此，她也就不願去追究自己來自何處。她的人生是從兩歲開始，在她的相簿裡，兩歲之前是空白的；在她的記憶裡，兩歲之前也是空白的。（上）