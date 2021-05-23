郁歡饒有興致地目送她們走到很遠，感到很有異域風格。

狄先生忙了幾天，終於給二樓打了防水層，接著來修小店的天花板。他以最簡單的方式施工，在一個小板凳上，將長木板截成段，然後塞進天花板上的窟窿裡去。又將石棉網釘在木板上，將水泥塗到石棉網上。

狄先生是一個眼鏡男，所以當他面對天花板施工時，顯得分外吃力。第一他要將梯子加長，第二是水泥一不小心落在眼鏡上，就模糊了他的視線。這種手忙腳亂，讓狄先生有些窘迫。

他喪失了耐心，忍不住破口大罵起來。開始他用粵語罵，郁歡不懂粵語，但從他的形體動作和聲調中，能感到他的憤怒。後來狄先生的罵詈中就夾雜著英語、法語，什麼順口就罵什麼。

郁歡感到有些驚駭，因為那都是很難聽的詞，街上的粗詞。郁歡一時起了疑心，不太相信狄先生受過大學教育 。受過教育的人，可能是在街上長大的，可能會說俚語、俗語，但應該有羞恥心。在那些失去理性的辱罵聲中，郁歡沒有看到狄先生的羞恥心。

但她並沒有說什麼。狄先生如果需要她幫忙，她就幫忙。不需要的時候，她就坐在櫃檯前看肥皂劇，那時她正在追美劇 《老友記》。

7

郁歡那時感到某種來自內心的空虛。來到魁北克幾年之後，她終於安定下來，卻感到自己失去了許多。衣食溫飽之後，靈魂從身體中甦醒過來，精神的詰問讓她尷尬和不安。

從東方到西方，目的是什麼，是僅僅尋求一種新的生存方式嗎？是為了遠離而遠離嗎？是實現一種虛幻的夢想嗎？有的時候，她會感到生活毫無意義。（二四）

➤➤➤日落（二三）