蟬捕螳螂，黃雀在前（全文完）

在打鬥過程中，賈元龍勢單力薄落了下風，被賈本世用木棒擊打後腦，昏了過去。賈本世和孫文喜小憩之後，再來看倒在地上的賈元龍，賈元龍已經沒有了呼吸。

兩人驚恐之下，草草清理現場。賈本世本想把屍體拖出去扔到河裡，後來還是覺得火化了更保險 。他想起往年孫姓老人有一份多餘的死亡證明和火化證明，當時到了火葬場之後，又找到原來的兩份證明，補開的就沒用上。他找出補開的死亡證明和火化證明，偽造了日期，一大早將賈元龍遺體送去火化了。事後將骨灰拋撒到河裡。

賈元龍死後，賈本世讓孫文喜用賈元龍的手機 ，編發了外出躲債的短信。孫文喜對賈元龍的親屬關係不熟悉，導致稱呼混亂，留下了馬腳。

賈本世對所犯罪行供認不諱。不過，賈元龍雇凶殺人的事，賈本世是在韓寶柱被捕後才知道，那並不能成為他謀害賈元龍的動機。

在木沙發上提取的生物檢材，檢測 後確定是人血，與賈元龍孩子的DNA具有親緣關係，證據鏈條閉合。終於可以結案了。

「我怎麼想起《武林外傳》裡，呂秀才說死姬無命那一段彎彎繞的哲學解析──是誰殺了我，而我又殺了誰？」小馬無限感慨。

「任何時候都不能拘泥於思維定式。」雷霆說，「比如，螳螂不一定捕了蟬，倒自己打上架兩敗俱傷。逃過一劫的蟬反過來，有可能要了黃雀的命。」（全文完）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（二六）