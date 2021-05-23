我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診3310萬 48.9%民眾已打1劑疫苗

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

蟬捕螳螂，黃雀在前（全文完）

張幸

在打鬥過程中，賈元龍勢單力薄落了下風，被賈本世用木棒擊打後腦，昏了過去。賈本世和孫文喜小憩之後，再來看倒在地上的賈元龍，賈元龍已經沒有了呼吸。

兩人驚恐之下，草草清理現場。賈本世本想把屍體拖出去扔到河裡，後來還是覺得火化了更保險。他想起往年孫姓老人有一份多餘的死亡證明和火化證明，當時到了火葬場之後，又找到原來的兩份證明，補開的就沒用上。他找出補開的死亡證明和火化證明，偽造了日期，一大早將賈元龍遺體送去火化了。事後將骨灰拋撒到河裡。

賈元龍死後，賈本世讓孫文喜用賈元龍的手機，編發了外出躲債的短信。孫文喜對賈元龍的親屬關係不熟悉，導致稱呼混亂，留下了馬腳。

賈本世對所犯罪行供認不諱。不過，賈元龍雇凶殺人的事，賈本世是在韓寶柱被捕後才知道，那並不能成為他謀害賈元龍的動機。

在木沙發上提取的生物檢材，檢測後確定是人血，與賈元龍孩子的DNA具有親緣關係，證據鏈條閉合。終於可以結案了。

「我怎麼想起《武林外傳》裡，呂秀才說死姬無命那一段彎彎繞的哲學解析──是誰殺了我，而我又殺了誰？」小馬無限感慨。

「任何時候都不能拘泥於思維定式。」雷霆說，「比如，螳螂不一定捕了蟬，倒自己打上架兩敗俱傷。逃過一劫的蟬反過來，有可能要了黃雀的命。」（全文完）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（二六）

檢測 保險 手機

上一則

《老照片說故事》天山腳下的食譜

下一則

如夢似貓

延伸閱讀

蟬捕螳螂，黃雀在前（一六）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一六）
恆河再現數十新冠亡者「沖上岸」 嚴重破碎且泡水數日

恆河再現數十新冠亡者「沖上岸」 嚴重破碎且泡水數日
蟬捕螳螂，黃雀在前（一五）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一五）
蟬捕螳螂，黃雀在前（一四）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一四）

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09
《冰海小鯨》插圖。（徐國能∕圖片提供）

人生始於告別，終於相逢

2021-05-19 03:02

蓋茲與喬治庫隆尼

2021-05-14 02:00

酒裡情懷

2021-05-17 02:07
黛安∕圖

我們是同路人

2021-05-16 03:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線
英雄人物不能受辱 攻擊袁隆平帳號被關閉一年

英雄人物不能受辱 攻擊袁隆平帳號被關閉一年