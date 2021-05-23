「到阿帕拉契徒步旅行啊！這是你現在可以做的，可以自己決定而去做的。而且我們已經得到了小徑天使 的愛，就饒了你父親吧！」

我勸說黛西的同時，其實想起了自己不能忘懷的事情。我說給黛西聽的話，全都是說給自己聽的。

「說的是。」黛西嘆了口氣，好像對我的話不是很買帳。「他都死了，我還不原諒他。」

「現在可以原諒啊！不會太遲。」我才剛知道黛西的父親過世了。

「不會太遲。但我還是不想。」

「那你就難受吧！難受是你的權利。」

「天啊！我才知道你這麼譏諷。」

「哈哈！現在知道也不遲。」

「太遲了，我這一路還有幾個月要跟你在一起呢！萬一受不了你，怎麼辦？」

「我不擔心。」

黛西一臉無奈，我差點又想問她「我們是不是好朋友」。

「你不要再讓我腳趾疼啊！」她猜到了我忍住的話，還是有點默契。

「回到正題，我早就不奢望父母對我有何了解，我也不了解他們嘛，很公平。我住在家裡時，他們有很多機會觀察我。後來我去上大學，他們再也沒有機會每天見到我。但是在大學期間，我的裡裡外外發生了翻天覆地的變化。上研究所的時候，情況更是越來越糟糕──「更糟」是指就他們對我的了解而言，對我來說並不是這樣。我想，我媽一直以為，我還是和高中時代一樣。至於我爸，不知道他對我有什麼看法，但我經常覺得他認為我很愚蠢。哈！」

黛西好像被我的「哈」嚇著了，沉默了一會兒。突然間，但是毫不奇怪的，她轉移了話題。（六）

➤➤➤一路有你（五）