蟬捕螳螂，黃雀在前（二六）

賈本世的冷汗下來了。

「三月九日，你頂著霧、冒著雪去找了誰？你把他帶到哪兒了？你以為神不知鬼不覺，可是看見你的不只一個人。」

賈本世的嘴唇哆嗦著。

「當然了，他也不是完全無辜，是他先雇人要殺你的，對吧？」雷霆有些挑釁地戳賈本世的痛處。

「還有沒有天理！」賈本世突然爆發了，像找雷霆說理一般，聲音嘶啞地吼道：「他搞了我老婆，還要雇人殺我，我是不是該教訓、教訓他？誰知他是個囊膪，不經打，還沒怎麼他，他就沒氣了。」

趙紅霞跟賈本世吵架後離家出走，賈本世找了很久也找不到，到電信局調出趙紅霞的手機 通話記錄，發現賈元龍跟妻子的通話十分頻繁，一個月竟打了七百多塊錢的電話。賈本世確定兩人有姦情，想起前一陣自己的汽車 莫名其妙著火爆炸，覺得十有八九是賈元龍搗鬼，憤怒地幾次上門找賈元龍討要說法，但是賈元龍避而不見。

三月九日，賈本世又上門找賈元龍，他並不知道趙紅霞此時躲在賈元龍屋裡。而賈元龍不知道，賈本世這次來是催命的。

賈本世將賈元龍帶到自己的殯儀館，質問賈元龍跟趙紅霞是什麼關係，並要賈元龍說出趙紅霞的下落。店裡的夥計孫文喜也在場。

事前賈本世跟夥計孫文喜已經商定，要好好教訓賈元龍一頓。賈元龍也是好勇鬥狠之徒，不服兩個人推來搡去，三人拳來腳去互毆起來。（二六）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（二五）