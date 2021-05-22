「怎麼會呢？」

「我們跟所有人的關係都是自己的事，跟他們沒什麼關係。」

黛西沉默了一會兒，說：「其實，我心裡一直對父親有怨。你知道我父親多麼愚蠢嗎？他曾經把情婦帶回家，並和我媽媽同床。」

「你母親怎麼處理？」

「她能怎麼樣呢？她為我和哥哥活著。」

「每個人都會感到困惑的，為人父母也是一樣的。但我們永遠無法知道別人的想法，說不定你父親很清楚自己想要什麼，你母親也很清楚自己的方向。時間很仁慈，會讓一切結束。」

「我沒法了解自己的父母。」

「那就不要了解囉！」

「不需要了解嗎？」

「需要嗎？」

「我想要。」

「你想要的東西多了。你得到什麼了？」

「什麼也沒有。」黛西噗嗤笑了，然後嘆了口長氣。

「我不指望父母和孩子互相了解。我覺得生活的對話僅限於馬鈴薯一斤多少錢挺好的，更複雜的事情都不必提。我也曾經幻想著甜蜜的家庭，不過後來發現，既然可以幻想，想一想就好了，想一想就甜蜜了。自己先開心再說。」

「我自己開心不起來。我一直渴望一個充滿愛的家庭。我從未感受過父母的愛。」

「那你感受過自己的愛嗎？」

「也沒有。」

「你自己都沒法給自己，怎麼要求別人給你呢？」

「我們不應該得到父母的愛嗎？」

「我怎麼知道？不過不管我們怎麼想，我們都無法控制他們怎麼想、怎麼做。」

「那我們該怎麼辦？」

「有什麼怎麼辦的？」我發現自己有點不耐煩，趕快深呼一口氣。（五）

➤➤➤一路有你（四）