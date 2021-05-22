萬鑫鑫的陶藝課（二）

只要媽媽麗和她的櫥櫃往那一站，嗆辣的芥末味就把遠遠近近買菜的主婦、主夫們，吸引過來到小櫥櫃邊。

媽媽麗對待她的客人，不是甜甜他們的心，更是辣辣他們的喉嚨。比方說，汐止派出所的副所長來買五百元的生魚片給警員加菜，她就會板起面孔說：「這哪裡夠？大人要有大量，買魚要下大單，至少切個兩千塊吧！你不用操心什麼魚和什麼魚搭，我全幫你弄好，保證不比一條通到九條通的差。」

再比方說，一個女人在丈夫消失五年後又突然回家時，要添點「小菜」，媽媽麗又開始訓示起來：「這種大喜的日子，妳就不要小家子氣了。我只管用最紅火、最喜氣的魚肉，拼出一條船的形狀來，叫他永遠也記得十年修得同船渡、百年修得共枕眠，叫他再敢玩無故消失的遊戲！給我試試！」把櫃裡切好的魚片排完後，拿起利刀，從冰桶裡戳一整條新魚上來，對著魚脊就批下去。

對待她的孩子，媽媽麗也是一樣。她斷不會做出那種「啊？痛？過來媽媽呼呼」的事，她是「啊？痛？」，順手就愈發用力地刺一下痛點，好以毒攻毒、以痛制痛。真的要在失戀的時候，回到那團大芥末的旁邊嗎？萬鑫鑫心下猶豫。

此時教室裡剛好熄了燈，紅色投影光穿過教室裡的灰塵迷霧，在白板上落下了滾燙的烙印：那是一千度高溫下的陶土胚，杯身通體火紅。滑到下一張的時候，各式各形的杯子已經錯落排放到知名咖啡 廳木質紋路的桌面上，代課老師解釋道：「這些都是我的陶藝坊代客製作的杯子。陶土燒製的粗獷質感與精緻的咖啡廳內裝，形成一個對比，很受商家青睞。你們看，這種杯緣外翻的杯子適合拿鐵、卡布奇諾等有奶泡的咖啡品類，在視覺上有把拉花放大的效果；內凹的杯緣更易保存香氣，比方說極濃咖啡Espresso……」

然後，鑫鑫就看到了一個下方尖尖的漏斗形杯子，她很好奇這種上圓下尖的杯子是要裝哪種咖啡，該是一種極度濃、極度苦的品類吧！即便呈四十五度角敞開的杯口易於發散氣味，依然苦得不堪入口。這種極度濃苦的咖啡應該叫做「失戀滋味」才對。可是奇怪啊，這種上肥下尖的杯子如何能夠穩穩立在桌上，沒有跌倒的？但是她很快就意識到，那是她萬鑫鑫的小心心，在經過一千度炙烤處理後變成的模樣。

不，她不能留在洛杉磯 這個大沙漠裡。怎麼樣她都要回台灣 一趟，躲到巨大蛋型城市的邊沿，薄脆如蛋殼一般的家裡。萬鑫鑫的家在北台灣，天氣預報上簡稱的北北基地區。長年陰雨，潮濕得床墊上長得出蘑菇來。但是此時此刻，她最想的就是蜷到又冷又濕的床墊上，把被子拉過頭頂心，在暗黑溽濕中慢慢舔舐傷口。

趁著教室裡依然暗著燈，她推開後門，溜去了外頭，撥通了媽媽麗的電話。

「什麼？妳想回來幫我賣生魚片？該是把身上的錢都折騰光了，才想到要回來幫我吧？」媽媽麗大叫著。鑫鑫想像著她背對人群，面朝大海的樣子。她大吼大叫的聲音，簡直不用手機都可以傳到太平洋此岸來。

鑫鑫壓低了聲音：「沒有啦！人家想妳嘛。」

「我告訴妳，我十六歲嫁給那個老芋頭，男人再天花亂墜的話也騙不倒我；第二年就生了妳大哥萬焱焱，左手一把屎、一把尿地顧小隻，右手還要在滾沸的大鍋裡煮牛肉麵，再天使一樣的小孩也騙不倒我。明年我都要六十了，還被妳一個老丫頭騙？想都別想的啦。」

「馬麻，妳怎麼這樣啦！」

「我怎麼樣啦？妳兩年前去洛杉磯的時候，留給我的小紙條上怎麼寫的？說什麼電影是妳的夢想，三十好幾的女人，也沒個穩定的男朋友，也沒個穩定的工作，帶上老芋頭留下的全部積蓄，他留給妳的那一份也包括我們的，本該是我們全家的，說是要去追逐夢想就去了。多了不起啊！那就繼續做夢咩！」

「做夢也需要醒來，吃個飯、拉個屎呀，才有力氣回去繼續做夢呀！」

「哪裡不能吃飯拉屎的？妳去洛杉磯兩年也快有了，都沒有吃飯拉屎？妳是不是又失戀啦？」

「馬麻……」（二）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（一）