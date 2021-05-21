與同齡的女孩完全不同，她永遠是民族著裝，露腳趾的鞋拖、寬大的白褲子在腳踝處收緊，上衣長到膝蓋，肩上鬆鬆地搭著紗麗。郁歡看到小紗麗跑來跑去，就會想起自己小時候，在家裡也分擔這樣的家務。

小紗麗的眼睛大而直率，嘴唇像畫出來一樣清晰。後來她去上學，也是一身民族服裝，從來沒有穿過牛仔、T恤，與一群當地女孩在一起，格格不入。

除了小紗麗，二哥來得比較多。二哥什麼都不買，他來，是為了和郁歡說中文。二哥長得很帥，有一張圓中帶方的臉，五官清秀。有人說世界上最美的人種是印度 人，開始郁歡不相信，後來盡數歷屆世界小姐，竟都是印度人，才慢慢改變了態度。

不過郁歡是中國 人，喜歡古典傳統的中國人形象，比如繡像本《紅樓夢》中的蜂腰削肩。對她來說，過於濃眉大眼的長相有些激烈，有點消受不起。

二哥說他在巴基斯坦的時候，曾與在那裡工作的中國人有交往，學會了一些中文，能簡單交流。他說當時找房子，聽說房東 和樓下小店主都是中國人，大生好感，這也是他們最終決定住在這裡的原因。

二哥的目的漸漸清晰。有一天他對郁歡說，他最大的夢想，是想娶一個中國姑娘為妻，讓郁歡有好姑娘給他介紹一下。郁歡說好，但轉念想，不知他們的生活習慣，中國姑娘是否能接受。

自從他們來，狄先生的工作就翻了倍。早晨劉翔來開門，發現天花板漏了水，像斷了線的珠子一樣。還好落在地上，湮湮地形成一個小水窪兒，劉翔就給狄先生打電話。（二二）

➤➤➤日落（二一）