蟬捕螳螂，黃雀在前（二五）

「三月份還很冷，沒有坐墊，坐在那木沙發上冰冰涼。我就問他坐墊哪去了，他說，髒了、扔了。我想他也沒那麼勤快，會自己洗坐墊，可是髒了也不至於扔了啊！花了我幾天工夫呢！不信你們去看，現在那木沙發上還是光禿禿的。」

「我們會去查看的。」柳暗花明又一村，兩人有了喜色。

傳喚賈本世與搜查賈本世的殯儀館兩件事同時進行。這邊霍子陽剛把賈本世帶走，那邊小馬帶領技術刑警，就向賈本世殯儀館的夥計出示了搜查證明，對殯儀館進行全面勘查，重點在那張木沙發椅上。

把木沙發搬到室外，陽光照射下，在沙發椅靠背的縫隙間，提取到疑似血跡的污漬，技術刑警取樣送檢DNA 。

殯儀館夥計孫文喜已被刑警監視。

12 賈本世

雷霆一報出孫姓老人的名字，賈本世就臉色煞白，腿腳不由自主開始抖動。

「我們就是想知道，為什麼一個人會被火化兩次。」

賈本世兩眼一會兒骨碌碌亂轉，一會兒發直發呆，看得出他內心在劇烈掙扎。雷霆等著他要水喝或者要菸抽，他卻提出要上廁所，上完廁所卻固執地仍保持沉默。

「第一次燒的是孫家老人，村長和孫家人都可以作證。第二次燒的誰？三月十日之前，十里八村沒有辦過喪事，你把誰給燒了？」

沉默。

「三月十日，你的殯儀館發生了什麼事？為什麼你的木沙發上有血跡？賈本世，你這個一件外套穿二十年都捨不得換的人，為什麼把一個沒用多久的新坐墊給扔了？」（二五）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（二四）