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台灣本土確診增312例 連續7天破百例

一路有你（四）

孫愷愉

「我們為什麼來到世上？我和父母為什麼不親密？我為什麼沒有朋友？」黛西一下子就說了三個問題。

只能一個一個來，先從最後一個開始吧！我問黛西：「你說沒朋友是小時候吧？一個朋友都沒有？」

「是小時候。不過說一個朋友都沒有，也不對。有一個強迫我跟她好的人，不知道這樣算不算。我不想稱她為朋友，她更像恐怖分子。」

「天啊！這還能強迫。」我感嘆著，卻忍不住笑起來。

「她會一直追問我，我們是不是好朋友，如果我不同意，她就踩我腳。」

「唉唷！聽了都痛。太飢渴了。」

「有一天，我爸爸騎自行車載著我，她爸爸也騎著自行車載著她，我們居然在街上遇到了。她又以威脅的表情，問我是不是她的朋友，我很害怕地說是。但是她走了以後，我才意識到我爸爸也許可以保護我，我不必說是。這個小孩給我帶來太大的童年陰影了，直到今天，一想起那句『我們是好朋友嗎？』我的腳趾頭都會痛。」

「我們是好朋友嗎？」我逮到機會逗逗黛西。

「好痛啊！不要啦！」黛西拍了我一下，還挺痛的。

「你說你記性不好，有些事情倒是記得很清楚。」

「是啊！想忘記的倒是記得。」

「說不定那個小朋友比你更想要朋友？而且她很堅定，勇往直前地去爭取。」我覺得那個踩人腳的小孩有點意思。

「是啊！可是我不想要她。」

「那怎麼辦？你要你沒有的、她要她沒有的，苦惱就這麼來的。說不定你並不想要朋友，也不想要和父母親密的關係。」（四）

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