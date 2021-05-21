萬鑫鑫的陶藝課（一）

趙梅英／圖

1 萬鑫鑫又失戀啦！

接到男友的分手簡訊，是在星期五下午的電影 藝術造型課上。原本的陶藝老師帶作品去紐約參展了，當身著彩色薄紗衣衫的東方中年女子走進教室時，誰也沒把她當回事。大概因為那身彩色的薄紗衣衫吧，搞什麼呀！難道要拍寶萊塢版的《臥虎藏龍》？哪個現代的都會女子會把自己穿成那副德性的！同學們繼續三三兩兩地站著，說笑的說笑，吃洋芋片的也繼續「喀滋喀滋」地嚼個不停。

中年女子也不氣也不惱，拖著飄飄拂拂的衣裳走去前方，對著講台下說：「上課囉！我是今天的代課老師，名字叫雪‧南方。」鬧烘烘的人群才散開來，各自拖沓著腳步，走到位置上。

女子繼續說道：「南方是我的姓，雪是我的名。這個名字是我的奶奶，我媽媽的媽媽，幫我取的，她是上個世紀的人了。」萬鑫鑫想，難道妳不是嗎？

「她沒有上過洋學堂，也沒有裹過腳，但給我取的名字卻很前瞻，像不像各位的電子信箱──雪＠南方？」

班上老外同學被唬得一愣一愣的，唏噓著「好美麗的名字喔」。萬鑫鑫卻覺得若不是用力憋著，她隨時都可能「噗哧」一聲笑出來。這個名字啊，就像她身上的衣衫，假仙做作不合時宜。根本是土得掉渣好吧！不要以為掉下來的是冰渣、雪渣，就不是渣！

大概還在二十年前吧！那時她剛升上國中。晚上的時候，媽媽麗總愛站在院子裡清洗小食攤的竹櫃子，左手拿著一根細而長的水管，右手拿著一柄馬毛軟刷。從橡皮細管裡流出來的水咕嚕咕嚕的，滿溢在竹篾之間。水到的地方小刷子也跟了過去，「唰唰唰」地響，再狡猾的灰塵也逃不過媽媽麗的這柄細毛軟刷。旁邊的一台小電視聲音開得震天響，你就會聽到什麼「明月」啊、「瓊雪」啊，或者「翠山」的，這類美得叫人發膩的名字。

就是在這個時候，她的手機 冷不丁地「咚」了一下。

她瞄了一眼，是男友苜蓿傳來的分手簡訊。不，從這一刻起，該稱他為「前男友」了。這個傢伙！也太沒誠意了，分手這等事，至少也該當面說個清楚吧！而不是發一通簡訊，這樣的膚皮遼草！而且，就算簡訊也該擬個稿子，一次打完吧！瞧瞧這個愚蠢又幼稚的傢伙，就像個鬧彆扭的叛逆期少年，站在電話那一端，想起什麼就噗嚕嚕地打一段，一下又想到忘記了什麼，又噗嚕嚕補一段，弄得手機咚咚咚地響個不停。

前排的同學一直回頭朝這邊看，鑫鑫手忙腳亂地把手機靜了音。抬起頭來，假裝什麼事也沒發生似的，看著講台上。但其實她什麼都沒看到，那些進入她眼睛的只在視網膜上留下了無意義的影像，完全沒有過到腦子裡去。

以致後來，南方雪總說，她給萬鑫鑫的第一堂課其實是在電影學院的教室裡上的。但這一天萬鑫鑫對南方雪，除了那個假仙的名字、假仙的衣裝，並沒有什麼特別的印象。

在空洞的眼神盯著講台的時候，萬鑫鑫正忙著對自己念「咒語」哩。她在心裡不斷重複地說，現代的愛情都是即時泡麵、是速溶咖啡 、是快發酵母：只要在人群中無意中多看一眼，都有機會發酵出一分情愫來，如即溶咖啡一樣迅速進入血液中，加快心跳和脈搏，狼吞虎嚥吞下去，解了一時的飢渴。但泡麵那種東西，等不到下一餐就會餓了，就開始了一輪新的循環。

念了五百遍之後，手機不響了，但是震動卻停不了。萬鑫鑫時不時地瞄一下，現在看不到簡訊文字了，只看到漆黑螢幕上的超大數字，顯示著時間。果然是保護螢幕來著！巨大的「2：30」把愚蠢幼稚鬼的分手訊息全部遮擋起來，保護著她。

2：30！她突然想到，洛杉磯夏日的下午2：30該是台北的早上5：30。這個時候，媽媽麗應該站在基隆港的碼頭上，和其他魚販們擠在一起，在半明半暗的天光下等著出海的大船載著新鮮魚貨進港。

好想回台灣一趟啊！

雖然媽媽麗‧亞隆榮與「溫柔」兩個字沾不上半點關係。她根本就是一個超級大坨的嗆辣芥末。老爸過世之後，媽媽麗推著下方安有滾輪的竹製櫥櫃，做起了生魚片的生意。早上從基隆港批回來的活跳魚鮮，不拘旗魚、鮪魚或紅魽，切成大小相若的長方形，插花似地擺放到櫥櫃裡，推到傳統市場主道中間段的地方。（一）