郁歡不善於假裝一個面孔，她小性子。用劉翔的話說，她的臉像一個門簾兒，捲得快、落得快，全憑心情。

丁俊惠與狄先生形影不離，至少在紐曼街收租的短暫時間裡。丁俊惠眼看著支票 上寫上她的名字，才長舒一口氣，臉上微微一笑。有一次她買了一根冰棍，一邊掏錢，一邊對郁歡說：我幫襯你啊！

郁歡說：她真是沒有安全感，你看她臉上肌肉 好緊張，只有看到錢的時候才放鬆。

狄先生來的時候，並不知道酋長一家已經搬走。他們大吃一驚，因為陽台上的門框沒了、房內的家具沒了、爐頭上的鐵圈沒了，甚至窗戶上的玻璃和木框也被拆了大半。房中只有垃圾。

狄先生來到劉翔店裡，很不滿，他說：你應該告訴我一些情況，好歹我們都是中國 人。

這是有產階級的狄先生第一次對劉翔表示同族人的示好，這句話讓劉翔有點受寵若驚。

劉翔說：我真不知道他們在拆房子，還以為他們在打架。

狄先生就長嘆一口氣，說：現在沒別的辦法，只好打官司告他們。也不知道他們搬到哪裡去了，能不能找到，找到後能不能把錢要回來。

狄先生給劉翔留了足夠的時間，讓他去辦買房子事宜，但這並不是意味著見不到他。自從開始賣房子，房子就不讓他省心。

酋長家搬走之後，二樓的新租客是巴基斯坦駐加拿大領事，這一家人口眾多，劉翔、郁歡研究了很久，才分辨出是三兒三女，另有女婿、兒媳數人。領事夫人從未露過面，牛奶、麵包都是最小的女兒購買。她還沒出閣，身量還沒有長高，一個橢圓形的臉，兩隻大眼睛。（二一）

➤➤➤日落（二○）