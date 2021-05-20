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台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

蟬捕螳螂，黃雀在前（二四）

張幸

「我不在家，家裡沒什麼吃的。中午我煎了雞蛋、下了掛麵，剛做好他就回來了。可氣人了，我是讓他吃不讓他？哪曉得，他見了我，不吵也不嚷，也不要吃飯，像沒看見一樣，自己進屋睡覺了。

「我不稀罕理他，自己把麵吃了。這一次回來，倒是消停些日子，我還以為他良心發現。誰知道過了沒幾個禮拜，他還不是又張狂了，罵罵咧咧、動手動腳……」

「賈本世跟賈元龍的關係怎麼樣？」任伶問，「他對賈元龍與你的往來，有什麼看法或表現？」

「那個人平時跟元龍關係還可以，元龍建養雞場時，他還去幫過忙，出過錢、出過力……他不知道我跟元龍的事，哪能讓他知道，他知道了可了不得。他那麼好面子，被人偷了他媳婦，還不得拚命！」

「就是說，他不知道賈元龍和你的事，他跟賈元龍的關係一直很正常？」

「這個村有賈、趙、孫三大姓，除了個別其他外姓人，家家都是親戚。他家跟我家是出了五服的親戚，跟元龍是沒出五服的親戚，逢年過節，他兩家互相還走動。」

雷霆和任伶都有點失望，準備結束談話。趙紅霞卻又說：「要說反常，那個人有一件事反常。我回來幾天後，為了孩子的事去他殯儀館找他要錢，一去就看見三人沙發上的坐墊沒有了。沙發本來是家裡用的，他說殯儀館業務多了，從家裡搬到殯儀館，那花坐墊是頭一年我親手做的。」（二四）

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