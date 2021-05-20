惠珍隔車窗給了惠雯一個遠距的擁抱，用手勢要她把車倒出車道的尾端，在車上等她。

惠珍聽出妹妹的恐懼，想給一個真實的擁抱。但她有家人要照顧，萬一抱妹妹而染病，全家住在一室，必然感染給大家。她現在不只是姊姊的身分，也是母親及太太，得想得更遠。

在理智與感情的掙扎下，不讓妹妹看到她的淚，她將車開進車庫。車庫門降下，只開一個縫，丟出包裝好的藥包。

惠雯看到車庫門開，滑出一包用塑膠袋封好的藥包，滾到潮濕的水泥斜坡，打了三轉才停下來。車庫門緩緩地又閉上。

她下車撿，沉甸甸地像捧一顆自己的心臟。冰雹打身，她掉下了熱淚，驚覺命就繫在這包解藥裡。

她拆開包裝，一盒退燒藥，維他命C 1000單位沖泡劑、口罩 、乾洗手，一張手寫字條──「愛妳，歡迎回家，惠珍、惠敏&媽媽。」旁邊畫了三顆紅心。

惠雯出國以來，躲避父母的不諒解，和家人沒有聯絡，僅透過大姊惠珍通口信。她想起以前大學放榜失利，爸爸氣得破口大罵，媽媽拉她到懷裡。她眼淚不止地滴濕媽媽的衣襟，癱軟在媽媽的懷裡，自己和媽媽的心跳一同安穩地起伏著。

這場災難中，男友回家、大姊回家、Alex回家、連Michael都回天家。

Anne不知情，否則她也會回家。

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惠雯將車開向「白金莊園」，沉重的黑閘門慢慢地拉開，鐵軌推拉的聲像鐵鍊拖行。她眼裡曾經的西班牙皇宮像座高柵欄的重犯監獄 ，她不知怎麼面對活在幸福快樂裡的公主。

她的油門踩得很慢、很淺，淺得差點爬不上環狀的小坡。車退了幾尺，她回過神抓緊方向盤，深踩油門直上莊園。

Anne盤起頭髮，露出清亮愉悅的臉，在側邊採光室的畫布前塗塗抹抹的。一陣風將掛在半空中淺粉的垂櫻吹落一地，在地上打起大大小小的漩渦。（全文完）