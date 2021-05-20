可樂王／圖

也許平時在城裡的生活本來也沒有太大吸引力，我們都不懷念。再說一旦離開這裡，要面對的是我們並不想做的選擇，阿帕拉契的徒步旅行成為一種拖延戰術。

我們已經在山林裡度過一個月了，周圍除了森林還是森林。我們覺得自己像森林裡的松鼠，撿著不斷落下的橡子，被大自然養育著。小徑上的生活很簡單，沒有需要決定的事情。由於吃什麼、睡哪兒都沒有選擇，我們不必費心思去考慮。走不動就休息、餓了就吃，天黑了就睡、天亮了就接著走。

我很早就聽說過「小徑天使 」的故事，這回終於親自遇見了。有時候，我們會發現一個放滿瓶裝水的地方，通常在每個徒步者都會經過的地點。這些水就像急救箱一樣，是住在小徑附近的人熱心供應給大家用的。每個人經過都會感到自己得到陌生人的關懷，十分感動。

有一天，我們看到路邊插了一個告示說：「我們的小木屋離這裡不遠，歡迎過來吃點東西、喝點飲料，休息一下再上路。」

我們去了那個小木屋，屋主是一對和藹可親的老夫婦。他們說搬到這裡之後，發現離小徑很近，就猜想一定會有徒步旅行的背包客經過，於是經常送水、發邀請函，暗中幫忙或者當面款待。

據小木屋的女主人說，她丈夫一大早突然嘴饞想喝蔬菜湯，可是最近的一個小鎮也很遠，鎮上的商店和餐館周日也不開。他想著、想著，就自己開始動手做湯，一做做了一大鍋。夫婦倆想，也許有路過的客人願意過來分享，便貼出告示。

我們出現之後，夫婦倆覺得老先生的嘴饞不是無中生有，而是一種召喚，是為了大家能聚在一起。

那天還有另外三個徒步旅行者也正好走到此地，也一起在小木屋用了餐。我們都把帳篷搭在小木屋旁邊，度過一個非常溫馨的夜晚。

那三個旅行者，一個剛失了業、一個剛得過癌症 、一個剛離了婚，都在旅行中尋找和治療自己。我想，來徒步旅行的人，無論是來丟東西還是找東西的，有沒有走完全程，離開阿帕拉契的時候，都不會沒有任何轉變。這一個晚上，就令人感觸很多。

「小徑天使」的出現為我們的旅途帶來許多能量。我們雖然筋疲力盡、全身痠痛，可是心裡是裝滿幸福的，至少我這麼覺得。至於黛西，她心裡怎麼想，我並不清楚，不過我總覺得，她想說話的時候一定會找我說。

黛西和我雖然整天在一起，說話的時候卻不多，只有休息和吃飯的時候，會有一些沒有內容的簡單對話。有一天，我們走得很累，提早搭了帳篷休息。身體休息了，腦子卻活躍起來。我們突然說了很多話，提起童年、成長、記憶、未來等等。

我發現這些是我們潛意識一直在避免的話題，躲在時間的盒子裡等待我們打開。它們似乎在挑選森林的某個角落，然後跳出來對我們露出鬼臉說：「看看我們吧！」

儘管我們是朋友，我們對彼此的過去卻知道得很少。越是遙遠的過去，我們越感到模糊。一方面自己不記得，一方面也不在乎。

黛西和我相遇的時候是二十多歲，雖然有些朋友會毫不猶豫地對彼此傾訴他們的整個人生故事，但我們卻好像之前沒什麼人生似的。只是遇到之後，覺得相處很融洽，做什麼不做什麼、說什麼不說什麼都可以，想去哪裡約了一起，安安靜靜度過一天也很愉快。

黛西曾經問我，我們到底怎麼認識的，說她已經忘記了。當時我比她記得多一點，但是也不清晰。後來，我們都不再關心相識的當初，珍惜相逢就是了。

這一天，在深深的森林裡，我們突然開始對話了。

我先問黛西：「如果你可以問任何問題的話，你想知道什麼？」（三）