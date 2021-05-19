蟬捕螳螂，黃雀在前（二三）

村長和老人家屬對這件事都有印象，說當時賈本世對他們們連連作揖。因為是一個村的，大家都沾親帶故，也不好太責備他。

那麼，三月十日火化的這位，很有可能就是冒用老人名字的賈元龍。

11 坐墊

是否可以逮捕賈本世？

雷霆希望有更多的證據來形成證據鏈條，如果能在賈本世處，找到賈元龍的物品；如果除趙紅霞外，還有其他人目擊賈元龍最後跟賈本世在一起；如果有人能證明，三月十日送到火葬場的是賈元龍……

雷霆跟任伶一起去看守所，再次提審趙紅霞，希望她多少能提供些線索。除了她自己，誰是最了解賈本世的人？誰有可能是知情人，甚至成為他的幫凶？

「他店裡有個夥計，平時他走哪兒都帶著夥計。」趙紅霞說，「他夥計肯定什麼都知道，不過，他不一定會告訴你們──那個人待夥計不薄，一天三頓飯，兩頓飯都在一起吃。」

「三月九號，就是賈元龍跟賈本世走的那天，你後來見到賈本世，有什麼異常嗎？」雷霆問。

「他那晚沒回來。他不回來才好，我出去了一個月，他見了我肯定又要連罵帶打鬧一場，他不回來，我才睡個安穩覺。」

「那他什麼時候回來的？」任伶問。

「第二天吧，第二天早上還是中午來著？」趙紅霞努力回憶著，「……對了，是第二天快到晌午時……」（二三）