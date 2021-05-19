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劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

白金莊園（一一）

賀婉青

現在是下午兩點，中國的半夜三點，她撥了電話，響八聲後轉入語音信箱。她覺得自己像碎片瓦解在空氣中，最近的低燒如慢火，終於將她烤熟，不燙，卻是陣陣瓷裂。好不容易拼湊成形的人生地圖，一片片離她而去：帳戶代墊到沒錢、男友回中國、最近的咳嗽疲憊，身體總覺得輕飄飄地不著地。

清早的天際晴空萬里，朵朵的白雲移動在光影下，像莫內的印象畫，寧靜恬適；冰雹此時忽然像哭泣的眼淚淅淅漱漱地落下，彈跳在地板成了小石子。她努力地讀書、工作攢錢，拋開原鄉、家人給她的束縛，想跟中國籍的男友在美國拿到身分共組家庭。現在美國發禁令，不准中國人入境。他們的愛及夢想簡單純真，不過就是廝守共組家庭。然而疫情分離兩人，政治又讓會面遙遙無期。

惠雯只能找大姊惠珍商量。車子開到姊姊家旁邊的車道，隔著車窗拿著手機對話，「怎麼會有這麼湊巧的事，所有的不幸都撞在一起？」惠雯說得快哭了。

「現在的世界亂了套，誰想到一個病毒可以關閉全世界？讓身旁所有的人成了帶菌的嫌疑犯。」惠珍將車開出車庫，跟惠雯的車在車道並排，兩人車窗緊閉，靠Facetime用手機視訊通話。

「大姊，我好怕喔！我有低燒，已經幾天了，還要照顧Anne，她胎兒的委託人已經死了，已經死了！我該怎麼辦？我要怎麼跟她說？」

戶外的網際網路訊號差，視訊慢格，惠珍只聽手機緩慢地複誦「死──死……了……」，一張惠雯的大臉裂解在手機螢幕上。

「惠雯，別緊張，姊姊在這。我有退燒藥，等下放在車庫外，妳來拿。回家馬上吃，四小時吃一次。妳先把自己的身體照顧好，不要外出，居家避疫。至於Anne的事，牽扯到未出生的胎兒，我跟姊夫商量怎麼辦，再打電話給妳。」（一一）

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