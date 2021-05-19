可樂王／圖

我覺得自己從電線上掉了下來。摔了一跤爬起來之後，才發現站在平地上真舒服。

一心一意要在電線上站穩，很容易就忘記除了電線，可能有別的地方可以站。

我打算換一個專業，轉了系，加入合唱團和登山隊，交了一些新朋友。

「要不要一起去釣魚 ？」父親大概注意到我的悲傷。他獨自一人去釣魚很多年了，這是第一次邀請我同去。

我和父親在一起，兩人都不太說話，不過一起在河邊靜靜坐著，也是一種交流。那天，我發現交流原來很容易。

我掙扎了一番，終於完成學業，在銀行找到一份工作。

有一天，祥哥的母親來敲門，說她家的冰箱壞了，請父親去修理。

我看到開門的父親有點臉紅。原來祥哥去當兵、我上大學的這幾年，父親經常過去給祥哥的母親修理各種東西。除了修理東西，大概還發生了別的事情。

我又開始看見電線上的愛情鳥了。

今年春天，祥哥放假回家，又開車帶我去兜風。

「小麻雀，你又在看電線上的小鳥啦？」他注意到我揚起頭。

「是啊！」

「保持距離，以策安全。」他帶著熟悉的笑容說。

以策安全？我心裡想的是，我不再覺得距離和安全有什麼聯繫了。可是我沒對祥哥這麼說。

那些電線對愛情鳥來說，再多條都是一樣的。牠們要是想握手，就一定會握，不會考慮怎麼站。

兩隻雲雀跳來跳去、飛飛停停，一會兒在同一條電線上，一會兒又分開站，然後啪啦啪啦，一前一後地飛走了。

2 我與黛西在阿帕拉契

我和黛西已經在阿帕拉契小徑上，走了一個月了。黛西想在她離開美國 之前，走一回阿帕拉契。她身邊的人大多以為她瘋了，只有我支持她，並辭去工作陪她實現這個願望。我一想到人生無常，明年我不一定還活著，馬上就決定去了。當然這不是唯一的原因，只是一個很大的藉口。

阿帕拉契小徑長約兩千兩百英里，穿過美國東部的阿帕拉契山脈，從喬治亞州 到緬因州，通常需要五到七個月來走完它，全程的步數平均是五百萬。阿帕拉契小徑據說是世界上最長的，僅限行人通行的登山步道，每年有兩百多萬人至少會在它的某一段路途中，留下自己的足跡。

今年，我與黛西參與了阿帕拉契的登山活動，十分激動。在旅途中，我們互相提問以娛樂自己。我發現黛西的疑問差不多都是我曾經問過的。也許這次一起旅行，是我們共同的生活習題，給我們機會理清一些事。

阿帕拉契對我來說，一直是一個概念，雖然我曾經在不同場合經過它的某些角落，無論是在紐約州、維吉尼亞州、田納西州還是喬治亞州，說起阿帕拉契，還是不太能感受到它的存在。但是這幾個字在我的腦海裡，總是和森林連在一起，走不完的森林，就像航行不完的綠色海洋。

歐洲人來到阿帕拉契之前，切諾基印第安人已經在這裡生活很久了。他們和這裡的動植物互相尊重、和平共處。後來歐洲人來了，捕殺森林裡的動物，並販賣牠們的皮毛，把傳染病帶給原住民，導致他們人口急速下降。阿帕拉契的居民來來去去，風景不斷變化，但是這些變化對整個阿帕拉契來說不算什麼。我們這些徒步旅行的人，對它來說也只是風中塵埃而已。被大自然包圍的時候，總是感到自己不斷消失，在消失中卻有一種安全感。

我們每天走十五到二十英里，在營地裡搭帳篷，每隔幾天經過一個小鎮住汽車旅館，洗個舒服的澡、吃一頓正餐，然後補充乾糧和水。我們同意盡可能走完整個阿帕拉契，只有在天氣變得太冷或我們當中的一個支撐不下去時才退出。

沒想到我們走啊走的，竟走成了習慣，並不覺得日子漫長，也不覺得艱辛。（二）