到了第三階段，刮刮樂也不玩了，他們開始吸大麻。終於有一天，郁歡站在櫃檯前望窗外時，看到從二樓陽台有東西扔下來，是門上的鐵框，還有磚頭。酋長站在陽台上，一件一件扔到樓下來，讓郁歡心驚膽顫。她對劉翔說：不好了，酋長家吸得太嗨，開始拆房子了。

但狄先生對此一無所知，他平時從不來紐曼街，只在收房租時候來，這個房子是他賺錢的一個碗，他不想投入什麼。

酋長家搬走時，就像搬來時一樣，是天黑之後。劉翔聽到劈劈啪啪的聲音，卻沒在意，他以為還是打鬧哭叫，舊病復發。在那段時間裡，酋長家持續著這樣的鬧劇，每次爭鬥之後，警車和救護車就會一前一後而來，有人被抓走，也有人被送進醫院。劉翔很少出門去看，總有客人會來告訴他發生了什麼。

有一次三石頭來，少了一顆門牙。三石頭患有癲癇，每次發病都會引起樓上的地震 。但他很快就好起來，他好了就來買東西。他憨憨地笑著，圓臉上是一副呆傻的表情。他那懵懂不知世事的樣子，讓郁歡對他今後的生活很是擔心。

做為母親，她開始用另一種眼神看酋夫人。她看到這個沒有牙齒的女人，與中國 人長得相似的膚色和骨胳。她不太愛笑，沉默寡言。

有一次郁歡回家，在波尼公園外經過，看見酋夫人一個人坐在公園的長椅上。那公園很空曠，長椅邊是一個小樹林，前面是一大叢開始變紅的劍茅。酋夫人安靜地坐著，一動不動，整個人融化在優美的環境中。郁歡想這一時刻，對酋夫人來說，真是難得的自由時光。

酋夫人無疑是一個操心的母親，但她拒絕操心，怎麼操心呢？（一九）