我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3299萬人確診 37.3%民眾已完成接種

蟬捕螳螂，黃雀在前（二二）

張幸

等霍子陽回去時，幾個人正圍觀兩張複印件。

兩張死亡證明上是同一個名字，跟黑板上的一個名字一模一樣。

「同一村莊、同一住址、同名同姓的人死了兩次。你們看，死者出生日期一樣、身分證號一樣。」雷霆用一支圓珠筆一個、一個畫過數字。身分證號雖然有些模糊，但最關鍵的後幾位數字還是能看清楚，「最重要的是，這個死了兩次的人第二次的火化時間，是三月十日──賈元龍失蹤的第二天。」

全場嘩然，霍子陽拍起巴掌來。

「現在，只要去派出所核對這個人真實的死亡日期，就能解開謎底了，是吧？」任伶建議，「讓霍子陽去吧！」

霍子陽不僅去派出所核對了戶籍，而且跟村長一起走訪了死者家屬。這位姓孫的老人在賈元龍失蹤前兩年去世，去世後幾天內就火化了。經村長回憶，當時賈本世曾對他說，老人的死亡證明丟失了，要求再開一份死亡證明和火化證明。

「對專門經辦殯葬的人員，我們一般比較信任。這也不是什麼有利可圖的事，他要空白證明，我們都會給。」村長解釋。

因為老人是在家裡無疾而終，死亡證明由村裡的醫務所開具。等老人抬上靈車，賈本世臨時發現找不到火化的證明。在緊急情況下，補發死亡證和火化證，只寫了名字，其他信息來不及仔細填寫，讓賈本世帶到火葬場以後補上。（二二）

上一則

Jean-Michel Basquiat熱 香港佳士得與藝廊合作大展

下一則

海岸春遊

延伸閱讀

蟬捕螳螂，黃雀在前（一四）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一四）
蟬捕螳螂，黃雀在前（一三）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一三）
蟬捕螳螂，黃雀在前（一二）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一二）
蟬捕螳螂，黃雀在前（一一）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一一）

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

潛藏的惡毒

2021-05-12 03:02
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02

蓋茲與喬治庫隆尼

2021-05-14 02:00

血案餐廳

2021-05-11 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在