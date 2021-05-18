蟬捕螳螂，黃雀在前（二二）

等霍子陽回去時，幾個人正圍觀兩張複印件。

兩張死亡證明上是同一個名字，跟黑板上的一個名字一模一樣。

「同一村莊、同一住址、同名同姓的人死了兩次。你們看，死者出生日期一樣、身分證號一樣。」雷霆用一支圓珠筆一個、一個畫過數字。身分證號雖然有些模糊，但最關鍵的後幾位數字還是能看清楚，「最重要的是，這個死了兩次的人第二次的火化時間，是三月十日──賈元龍失蹤的第二天。」

全場嘩然，霍子陽拍起巴掌來。

「現在，只要去派出所核對這個人真實的死亡日期，就能解開謎底了，是吧？」任伶建議，「讓霍子陽去吧！」

霍子陽不僅去派出所核對了戶籍，而且跟村長一起走訪了死者家屬。這位姓孫的老人在賈元龍失蹤前兩年去世，去世後幾天內就火化了。經村長回憶，當時賈本世曾對他說，老人的死亡證明丟失了，要求再開一份死亡證明和火化證明。

「對專門經辦殯葬的人員，我們一般比較信任。這也不是什麼有利可圖的事，他要空白證明，我們都會給。」村長解釋。

因為老人是在家裡無疾而終，死亡證明由村裡的醫務所開具。等老人抬上靈車，賈本世臨時發現找不到火化的證明。在緊急情況下，補發死亡證和火化證，只寫了名字，其他信息來不及仔細填寫，讓賈本世帶到火葬場以後補上。（二二）