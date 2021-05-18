Anne繼續當「白金莊園」裡無憂無慮的公主，惠雯什麼都沒說，怕壞了Anne的心情影響胎教。Anne已經懷胎八個月，隨時都能生。懷孕後期的風險最大，沒有安全生下，或生出不健全的嬰兒，都算失敗。最後衝刺階段，她更要小心翼翼。照顧Anne生完，收到的尾款加小費，足夠惠雯及男友畢業後工作的生活費。

即使找不到工作，有了在「白金莊園」照顧孕母的經驗及專長，她可以找別家孕母公司接案繳學費，繼續註冊當職業學生，留在美國 。惠雯看到她清晰的前景，心就安定下來。

她連續打了幾天電話，毫無音訊。孩子的預產期在下個月，委託人不可能避不見面。惠雯找出Michael的全名Michael Webber，在Google 上搜尋，找Michael任職的公司、地址或其他的聯絡方式。

經過Facebook、LinkedIn、Google翻來覆去地搜索，終於找到Michael Webber，她心跳得非常快，滑鼠不停往下滑，期待找出更詳細的資料。眼前的字像瓦解的符號，有一瞬間全認不出來，直到一則新聞跳出：「Michael Webber一周前因新冠肺炎 猝死在家中。」

惠雯心跳得千軍萬馬，頭臉漲紅。她盯住螢幕，滑鼠不斷往下滑，新聞提到Michael最後通話的對象是夥伴Andy，Andy也感染新冠肺炎，住進加護病房。委託人Michael是珠寶界的名人，Andy是時尚模特兒，他們是知名的同性伴侶。

惠雯想到的是委託人死亡，誰擁有孩子的所有權？Anne嗎？唉呀，最重要的是Andy能不能活下來，如果他也死亡，那Anne、肚裡的孩子該怎麼辦呢？惠雯越想越毛，那她墊的錢，豈不是拿不回來了？

她亂了方寸，最親近的男友不在身邊。學校停課後，他的父母擔心美國疫情升溫、排華，要他飛回中國避疫。（一○）