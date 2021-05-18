可樂王／圖

1 愛情鳥

很久以前的一個春天，祥哥開車帶我去兜風。紅燈時，我注意到停在電線上的小鳥。牠們分別停在平行的兩根電線上，看起來很自在。

「要是兩隻小鳥握翅膀，會不會電死呢﹖」我問祥哥。

「會啊！小麻雀。」祥哥喜歡叫我「小麻雀」。

「怪不得電線之間要留那麼大空間，原來要防止小鳥雙雙殉情。」

「哦，原來電桿和電線的設計是為小鳥著想啊！」祥哥假裝不以為然地說著，從電線下面開過，但是我看到他在偷笑。

我覺得電線要是真為了小鳥而隔那麼開，是件非常可愛的事情。

不知道鳥類有沒有殉情這回事，不過人類要殉情，可不是兩根電線的事。

我們又開過了幾根停了小鳥的電線，我望著電線上的小鳥，覺得牠們全是愛情鳥。

祥哥和我一起長大。他是我的鄰居，從小學到高中，都和我上同一所學校。我們經常在一起讀書玩耍，就像電線上的小鳥，靠得很近，但又不那麼近。我們之間總有一段距離，這樣的距離令我感到舒適，這樣的距離是一種親密。

我們都是單親家庭。祥哥的母親在附近的一家超市當收銀員，我的父親是一家貨運公司的僱員。我們的父母都是寡言少語的人，禮尚往來，從不彼此干預。

我們從來沒有因為身在單親家庭而感到任何不適。祥哥的母親和我的父親都非常疼愛我們。雖然我們的父母都很忙碌，但他們從來不忽略我們。

根據我們的觀察，有父有母的孩子還不一定像我們一樣得到關愛。學校裡的同學有不少父母吵架吵得很凶、分居或者離異的，也有因為自己的煩惱太多而顧不上孩子，還反而需要孩子照應的。

我上高中時，祥哥和我經常在一起玩。他對其他女孩不感興趣，而我對其他男孩也不感興趣。

祥哥的母親似乎以為我們在約會，而我父親從未對此事表示過好奇。

我不知道祥哥在想什麼，但我不認為我們在約會。

我對祥哥並沒有浪漫的感覺，儘管我喜歡和他在一起。

我很喜歡祥哥的陪伴，但我從來不想親吻他，甚至不牽他的手。我認為一般大家約會時會做的事情，我都不想做。

我與祥哥在一起時，更像與另一個版本的自己在一起。那個版本更聰明、更勇敢、更快樂。但是我雖然欣賞祥哥，卻無法和他一樣。

有一段時間，我對殉情這個概念非常著迷。並不是說我想為誰而死，或有人可以一起同死。不知為何，殉情給我的感覺是一種無法被時空束縛的理想，是完美的奉獻、優雅的儀式，是一種自由，脫離了身體、世界，以及所有的關係。

我從小就覺得這個世界很荒謬，儘管我從未向任何人提到過，包括祥哥。所謂的「新聞」只不過是反覆演出的荒誕劇。生活充斥著永久的不滿和持續的不和諧。

殉情似乎是一種退出荒誕世界，同樣荒誕卻完美的方式。

高中畢業後，祥哥當兵去了，而我進了家附近的大學。我一年見不了祥哥幾天，但是偶爾會通電話。

祥哥不在的這幾年，我都沒有注意到電線上的小鳥，因為我忙著在自己的電線上保持平衡。不過，我不僅沒有辦法站穩，而且好像被高壓電擊中了。

我在學業和感情方面，都遭到挫敗。我成績不好，重修了兩門課。我傾心一位學長，而他對我一點都不敢興趣。我不知道自己怎麼回事，從未感到如此愚蠢和無用。

每當我沮喪時，我都會想到祥哥。他的幽默總是像陽光一樣照耀我，他的溫柔總是像毛毯一樣為我保暖。

有一次，我聽到自己在電話中對祥哥說：「沒人喜歡我。」

「我不是人嗎？」祥哥一句話就把我治癒了。

從祥哥數起，我數出了很多喜歡我的人，感覺自己之前真是昏了頭。（一）