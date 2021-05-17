蟬捕螳螂，黃雀在前（二一）

「從案發當年五月份往前數，把五年之內的火化單都複印了。」雷霆吩咐。

第二天，幾百份複印件送至刑警隊辦公室。

「賈元龍三月九號，與賈本世一起乘車離開。如果他遇害了，重點要查找三月、四月的火化文件。」

「有沒有可能，賈本世把賈元龍囚禁幾個月再殺害，或者殺了冷凍幾個月再火化──他那裡不是有冷庫嗎？」任伶發問。

「你想像力太豐富了，推理小說 看多了。」霍子陽嗤之一笑，「一般來說，我們國家的凶手還沒那麼變態。」

「不排除這種可能。」雷霆說，「但是，我們首先要從大概率事件查起，不能從小概率事件查起。」

三月份火化了七個人、四月份火化了五個人，名字寫在黑板上了，沒有賈元龍。

「肯定不會有賈元龍的名字，賈本世還不至於那麼傻。」小馬一張一張翻著單子看，「每一次火化都要有死亡證明和村委會的火化證明。」

「先瀏覽一遍吧！看看有沒有證明不齊全的。」雷霆說，幾個人把複印件分成幾落，查看起來。

霍子陽看得最快，也最不耐煩，浮皮潦草地翻了幾份：「看以前的有什麼用？他又不可能帶著賈元龍穿越回去。」

「就是不知道有什麼用，才要看。看吧，別廢話了，現在只有這一件事可以做。」

霍子陽站起來：「你們先看著，我出去抽根菸。」（二一）