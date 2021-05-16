蟬捕螳螂，黃雀在前（二○）

以上三條與雷霆的新思路「賈本世是賈元龍的仇家」結合，能不能推導出「賈本世殺了賈元龍」這一結論？

「小馬，你還記得嗎，當初為了確認韓寶柱的證詞，我們一起去見過賈本世？」

「記得，當時去的是他的殯儀館。怎麼了？」

「他當時是不是說過這麼一句話，『這些人太蠢，殺個人扔到井裡管啥用。要是我，一把火燒了，灰飛煙滅，什麼都找不到』？」

「他說過。剛開始，我還覺得他挺可憐，被賈元龍雇兩個人追殺。後來聽他那麼一說，好嘛，他也不是善主。我心想，你開殯儀館，老跟火葬場打交道，近水樓台先得月，別人能行嗎？」

雷霆兩眼瞇成一條線，思忖著：「你說，有沒有可能，賈本世利用職務之便，真的把賈元龍一把火燒了──當然是先殺後燒？」

小馬卻提出疑問：「火葬場燒人，不須驗身分證嗎？──我是說，死亡證明之類的？」

「推理誰都會，查證──這就是你我要幹的事了。」

又是費腳力、費眼力的活兒，不管真相如何，賈本世可能就是他們要找的突破口。

賈本世的業務範圍遍及周邊幾個縣市的三家火葬場，三家火葬場都跟賈本世有固定的業務關係。三組警員分赴三家火葬場，查看賈本世經辦的火化事宜。（二○）