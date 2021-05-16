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白金莊園（八）

賀婉青

她的責任是照顧好Anne，Alex好不好，其實不干她的事。

一周後Alex還是不見人影。惠雯擔心之餘才恍然大悟，Alex不想在疫情下冒險外出，藉生病辭職了。

惠雯對疫情的擴散不太擔心，Anne待在「白金莊園」，不會外出，只要確保食物充裕，孕母跟體內的寶寶體重增加，兩個月後就生產，功成圓滿。大家可拿尾款畢業，各走各的路。她要拿錢跟男友搬離分租的公寓，找一個跟「白金莊園」一樣獨門獨戶的小洋房；Anne要拿這筆錢，到俄亥俄州跟念碩士的男朋友團圓。

孕母管理公司這個月沒匯錢進來，惠雯在災情中多份體諒。居家避疫期間，很多公司停業，連Amazon保證兩天到貨的服務都會遲到。肉眼看不見的小病毒，改寫了所有常態，銀行也縮短了上班時間，有的甚至關閉，只網路服務。

Anne懷孕的後期，是胎兒衝刺體重的時候，惠雯規畫五餐給Anne，其中以牛肉高蛋白質為主。食物消耗得很快，為了保持Anne均衡的營養，她冒著生命危險，去不同的超市，找尋多樣化的蔬菜水果及奶蛋肉魚。她要顯示專業，困境下也不降低孕母食譜的水準。因為等到寶寶呱呱墜地，她能因孩子的體重、出生足月，得到另一筆為數豐厚的小費，聽說是以百元美金起跳。

然而，善意的體諒熬不過現實。一周後，惠雯現金用盡，帳戶還是零進款，惠雯不能再墊錢了。（八）

疫情 俄亥俄州 食譜

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