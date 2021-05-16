一個人的買一送一（中）

顏寧儀／圖

口袋空空，要嘛活下去，要嘛預知死日。知道何時離開地球，成了高齡求生最重要的技能。

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那晚他去公園練習打八脈功回來，打開新聞，聽見某高官之死。他頹然坐在沙發，心想比他過得好百倍，且地位、人望也都非常有好評的人，為何就這樣奮不顧身地一跳，他想需要嗎？至於嗎？但他自問自己，也還真不知道為何自己要活著，說活著不是為了自己，要為眾生。但他一點都不喜歡眾生，怎麼辦？人類一點都不可愛，動物還可愛些。

他看著新聞，不免自我模擬起死亡事件。他開始先想自己身體度過時間之河的幾次近乎溺斃所帶來的苦痛。首先想起的是痛風，初犯時真是太恐怖了，爬不起來，全身無力。很奇怪的感覺，意識非常清楚，但全身就是動不了。朋友從新竹趕來台中，用那種有滑輪的辦公輪椅把他邊拉邊抬上椅子，然後用推的推下樓，接著叫救護車到醫院。

先抽血、驗血，接著等報告。醫師看看報告，一副沒事的樣子，只說打一針就會消了。後來才知這就是傳說中的痛風，吃太好引起的富貴病。說吃太好還不如說是有點任性。但太好也是真的，他以前一個禮拜可以進帳五十幾萬，台北吃的名單可以連成一串。現在一個月還賺不到五千，再靠點老人年金補貼，勉強可以餬口。餬這張口、填這個胃。

每天看抖音微短片打發時間，到處都有金玉良言安慰他。很奇怪的金玉良言，聽的時候信心滿滿，但轉眼就塌陷成耳邊風。身體到現在還可以撐著、走著，但中年過後失業，故事還沒結束，動力卻已熄火。老，附身，轉眼，空蕩蕩。有時又想，自己還是幸運的吧！萬一是痛苦，但又死不了呢？像父親當年，最後也往鐵軌一臥。

他才知道是因為父親生病了，父親痛到不想活，不想拖累兒子。他永遠都記得最後一次見到父親時的眼神。那天中午他特意買了菜飯去探望父親。父親謝謝他，很客氣，很不尋常的刻意，那種客氣充滿一種欲言又止，欲言又止又蘊含感激之情。他一時很不習慣，畢竟父親非常嚴肅嚴厲，從不輕易施恩。

臨走前，父親甚至還叫住了他，拍了他肩膀一下。他瞬間因為不習慣而輕輕地甩開，雖然很輕、很輕，但父親還是敏感地察覺到了。父親無語，最後一次見面只揮揮手。

那就是父親最後的樣子。

父親失蹤，再來就是接到警察 的電話，要他去認屍。走進停屍間，露出的手長滿屍斑，被撞爛的臉他沒翻開布，警察也建議不翻開。因為父親身上的手疤以及從他褲子找到的鑰匙，就是父親的遺物，包括那個疤痕都是。

父親不求生，想多了就走不下去。

兒子求生，不用求，呼吸一天是一天。

朋友聽了他的故事，說你們父子一場，這算是彼此有道別的。

我是和父親吵架後轉身，夜晚父親突然心肌梗塞走了。

吵架畫面成為最後父子的回憶時光，這太揪心了。

沒有機會被覆蓋的吵架畫面，最後停格。

這陰影覆蓋了他，後來換他跟女兒吵架時，都是他先去道歉和解，搞得女兒很不好意思。

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他在西門町看著過去的青春地，想想離晚餐還有時間空檔，於是他晃去「今日」看了場復古電影。他喜歡印在海報上的文字：影史上把邪惡拍得最優雅的電影，聯邦實習女幹員和瘋狂凶手的精神科醫生。茱蒂‧福斯特嘴邊的那隻蛾，蛾臉成了骷顱頭。

《沉默的羔羊》，近來重新上映的電影都是他年輕時看的電影：《末代皇帝》、《鐵達尼號》、《巴黎野玫瑰》。何時這些都成了復古電影？就像讀金庸的人也都老了。走進電影院 ，想著當年和自己看《沉默的羔羊》的女生就是後來的妻子。嚇得半死的妻子，緊抓著自己的手都捏疼了。

妻子容易驚嚇，也把自己提早送進天堂。留下沙漠之地給自己，乾旱的洞穴躲藏著曬傷的殘骸，逐漸稀少的喜悅甘霖。剩下我，為何剩下我？只剩執著的痕跡像急煞的車輪，咬著凹陷不平的生命柏油地，徒手扒地，記憶的血水觸及死去的時間，列隊醒來的都是亡者。

在四周是尖叫音的回音中，電影已近尾聲。

走出電影院，從黑暗中走出，看見外面竟然還是亮的，感覺很奇怪。從沒覺得明亮的世界，竟如荒原悲傷。

一樣的電影，和年輕時看的感覺完全不一樣了。恐懼的感覺不再，並非緣於知道劇情，因為劇情也忘得差不多。是因為老了，知道電影都是幻影，不容易受外境欺騙。反而從黑箱步出，突然撞上一片刺眼的光亮，街上晃動著滿滿的人潮時，他頓時有一種百鬼群舞衝向自己的驚嚇感。街上的人彷彿全得了假日症，像百貨公司高的停車場每一層樓閃著「滿」，等待進入的汽車 回堵，十字路口動彈不得。

不習慣空下來的人不是老往外跑，就是廢在家裡。老往外跑的人大概就是計畫小旅行或者吃喝玩樂。廢在家裡的人看似清閒，其實不然，有的人趁機把幾季影集或連續劇連夜殺完，直到眼睛布滿紅絲方休。

這讓他想到以前一到假日，總會去租一堆錄影帶回家，在錄影帶店租片子，竟已成了往日情懷。他的年代都知道的「太陽系」，窩藏著他的藝術電影時光，看不懂也要裝懂的電影，現在他都忘得差不多了。（中）