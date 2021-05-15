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1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

日落（一六）

陸蔚青

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少華打電話來，問劉翔晚上有事沒有，說要來拜訪。少華是劉翔大學校友，年齡比劉翔小十來歲，學計算機的，來了很快就找到工作。

海外生活孤單，校友會就實行起來，只要有三、五個人，就豎起一杆大旗，然後招兵買馬，有發朋友圈找人的，也有登報啟事的。劉翔的校友會，開始只是三、五個人，現在發展到十來個人。在異鄉，本不認識的人們，因為一個學校名字，突然親暱起來。劉翔讓他來吃晚飯，少華說不用，飯後再來。

少華是日落之後來的，青灰色的雲斷斷續續飄在天空中，好像燃燒後的灰燼。少華依然胖胖的，但臉上卻有一層陰雲。劉翔把他讓進屋，到廚房坐下。本來郁歡炒了幾個清淡小菜，少華搖頭說吃過了，只想喝茶。就坐下喝茶，少華也不拖延，開門見山，說他太太有了外遇，現在他想了解一下離婚事宜。

劉翔與郁歡很意外，說他們並不知道離婚事宜。少華說：你們身邊朋友有沒有離婚的？少華說著，打開手機說：給你看看。就翻出一些照片。

郁歡看一眼，見是一條網狀長統襪的大腿上，游走著一隻毛茸茸的手。少華說這就是他們的照片。說著嘴巴和手抖抖地動起來。那激動多是憤怒，好像火山要噴發。

這樣忍了一會兒，少華眼睛就紅了。郁歡很震動。男人的受傷與女人不同，顯然更加需要控制。少華是一個有理性的男人。

三個人沉默了一會兒，少華嘆一口氣說：是她老闆。如今她提出離婚，讓我淨身出戶。

郁歡說：不是平分財產嗎？（一六）

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