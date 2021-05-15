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1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

蟬捕螳螂，黃雀在前（一九）

張幸

「那一天早上霧濛濛的，長途車開得死慢死慢，快中午才到鎮上。本以為中午會晴天，哪知道下午還下起雪來。都三月份了，還冷颼颼、陰沉沉的，整得我心情不好，更不想回去。就給元龍打了電話，說我去他那裡。

「我跟元龍吃了中飯，正收拾碗，聽見有汽車的聲音，我一看就知道是那個人的車，不知道怎麼那麼寸，我在這時他偏又來了。我趕緊躲起來，元龍迎出去跟他說話，不想讓他進門。

「他倆站在養雞場大門口說了幾句，元龍上了車，跟他走了。我等了一下午，沒見他回來，打他手機沒人接。沒辦法，我只能自己回家去了。到晚上，元龍給我發來短信，說他出去躲債了。這也太怪了，中午我跟他見面，他都沒說要躲什麼債，出去一趟，就不回來了。這事我也不敢問人，想著等他回來再問他，誰知他再沒消息了。」

對趙紅霞的審訊結束了，霍子陽又忍不住了，問：「老雷，可以去抓捕那姓賈的吧？」

「不行，我們現在只有趙紅霞的證詞，沒有其他證據。更何況，趙紅霞僅僅是看見賈元龍上了賈本世的車。」雷霆搖頭又搖頭，說：「小馬留一下，其他人先解散。」

10 死亡證

賈本世曾是賈元龍雇凶殺人的對象。

最後跟賈元龍在一起的人，很可能是賈本世。

賈元龍現在下落不明。（一九）

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