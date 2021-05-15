我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

白金莊園（七）

賀婉青

腳步聲慢慢靠近，惠雯轉身，Anne滿面笑容地走過來，「Alex這兩天吃壞肚子，不能來，我自己做飯。」

Anne很高興地說：「試試我做的家鄉菜──Sult，像果凍，晶瑩剔透，美國吃不到的。」

惠雯沒看過她這麼高興。她仔細看了Sult，像媽媽的拿手菜三色蛋，鑲嵌在水晶裡，她吞了口水。惠雯很久沒回台灣，想念家鄉味及媽媽的手藝，又想逃離家的掌控。

這種衝突左右拉扯，像歷史老師說的酷刑「五馬分屍」，好幾次就要扯斷，若是斷死，她就認命。偏偏痛到骨肉分離，行刑的手又鬆放，千鈞一髮的活命不知幸還是不幸？過去的往事不能換個空間就抹去，時不時蹦出跟現在的日子交疊。

惠雯與Anne到美國，都為了擺脫原鄉的束縛，走出自己的路。這陣子長時間和長她四歲的Anne相處，一度有了錯覺，她不是躲避接班才和男友遠走天涯，她跟Anne一樣，為愛遠走高飛。

然而，惠雯心裡有數，男友是浮木，有浮木的支撐，她才有動能前進。惠雯嘗了一口近似三色蛋的Sult，發現鹹得難以下口。在Anne空靈大眼的期待下，她笑得尷尬，吞吞吐吐地嚥了下去。

Anne一連幾天興高采烈地分享家鄉菜，惠雯為Alex的處境擔心。這麼久沒來，她生什麼病，病得不輕嗎？Anne是外地人，不知道住的小城已成為新冠病毒的熱區，每天有幾百人確診，她不想嚇Anne，也不好問。（七）

➤➤➤白金莊園（六）

美國 台灣

上一則

閒話抽籤

下一則

失去聯絡

延伸閱讀

白金莊園（二）

白金莊園（二）
白金莊園（一）

白金莊園（一）
布碌崙區長選舉民調出爐 溫和派與激進派競爭激烈

布碌崙區長選舉民調出爐 溫和派與激進派競爭激烈
布碌崙區長6參選人 同意市警亞裔工作小組永久化

布碌崙區長6參選人 同意市警亞裔工作小組永久化

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

模範少數族裔的省思

2021-05-08 03:02

潛藏的惡毒

2021-05-12 03:02
倩華∕圖

陪伴母親最後的日子

2021-05-09 03:02
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定