腳步聲慢慢靠近，惠雯轉身，Anne滿面笑容地走過來，「Alex這兩天吃壞肚子，不能來，我自己做飯。」

Anne很高興地說：「試試我做的家鄉菜──Sult，像果凍，晶瑩剔透，美國 吃不到的。」

惠雯沒看過她這麼高興。她仔細看了Sult，像媽媽的拿手菜三色蛋，鑲嵌在水晶裡，她吞了口水。惠雯很久沒回台灣 ，想念家鄉味及媽媽的手藝，又想逃離家的掌控。

這種衝突左右拉扯，像歷史老師說的酷刑「五馬分屍」，好幾次就要扯斷，若是斷死，她就認命。偏偏痛到骨肉分離，行刑的手又鬆放，千鈞一髮的活命不知幸還是不幸？過去的往事不能換個空間就抹去，時不時蹦出跟現在的日子交疊。

惠雯與Anne到美國，都為了擺脫原鄉的束縛，走出自己的路。這陣子長時間和長她四歲的Anne相處，一度有了錯覺，她不是躲避接班才和男友遠走天涯，她跟Anne一樣，為愛遠走高飛。

然而，惠雯心裡有數，男友是浮木，有浮木的支撐，她才有動能前進。惠雯嘗了一口近似三色蛋的Sult，發現鹹得難以下口。在Anne空靈大眼的期待下，她笑得尷尬，吞吞吐吐地嚥了下去。

Anne一連幾天興高采烈地分享家鄉菜，惠雯為Alex的處境擔心。這麼久沒來，她生什麼病，病得不輕嗎？Anne是外地人，不知道住的小城已成為新冠病毒的熱區，每天有幾百人確診，她不想嚇Anne，也不好問。（七）

➤➤➤白金莊園（六）