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白金莊園（六）

賀婉青

Anne在愛沙尼亞沒吃過菲力牛排，現在天天吃。她的菜單是委託人，即孩子的生父Michael開出的，為了確保孩子在母體裡有最優渥的成長環境，委託人的菜單裡包括牛排、龍蝦、鵝肝、有機的蔬果。Anne不太喜歡吃鵝肝，鵝肝有種腥味，委託人說裡面有不飽和脂肪酸、多種微量礦物質，像銅、鋅、硒。

她盡力配合委託人的要求，捏著鼻子吞下去。她倒很喜歡柔嫩的菲力牛排，比以往吃過的硬牛排好吃多了。

惠雯每天送上最好的食材，廚師Alex烹飪午餐及晚餐，變換各種菜色，讓Anne不會吃膩。在「白金莊園」她被伺奉得像公主，寵壞的公主、沒有自由的公主。

惠雯從廚師Alex微挺的胸部，很詫異地發現Alex是女性。她的短髮、裝扮像小男生，她猜廚師剪短髮為方便料理食物，萬一頭髮掉在菜肴裡，會影響廚師的專業。

Alex不久留，做完晚餐，清洗碗盤、量完Anne的體重就開車離開。惠雯猜得出為什麼偌大的房子只有一個性別，跟後宮只有太監一樣，委託人不想節外生枝。

惠雯在周三的五點準時出現，她走到廚房擺放採購的食物，沒看到Alex。她看了手機，確認今天是星期三。她又看行事曆，周三下午五點，沒錯，Alex遲到了。

她卸貨的速度特意放慢，等Alex從某個角落出現。她注意家中一切如常，冰箱沒有蛋糕、桌上沒有鮮花，Alex會將蛋糕藏在哪？果然是精心設計的驚喜慶生。（六）

➤➤➤白金莊園（五）

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