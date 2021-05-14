她公公是最後搬離的一家，雖然新家不過是在稻埕右前方的四層樓房，從後門進去的話，離舊厝頂多三十公尺，他公公就是打死不搬。後來，從美國 提前退休 回去照顧失智 母親的二兒子，發出最後通牒說：「新房四層，有多間套房、冷暖氣設備，磨石子地也方便輪椅推動。你不搬，隨你！我跟阿母這就搬過去囉！」

老太爺磨磨蹭蹭，硬是撐了一個禮拜後才住進新屋。但他每天一大早，就到舊房的小小正廳放神案處，恭恭敬敬地向神案上的母親遺像燒香敬茶。四歲那年，她母親就因病過世。如今，他已是年逾八十的耄耋老人了，仍不忘清晨一炷香，向往生已久的母親問候！

她記得，結婚第三天，公公就急著要告訴她有關家族的一切。公公指著神案上一張黑白放大照片說：「這是我母親的照片，你猜她這時幾歲？」

「六十多歲吧！」

「三十出頭！」

公公又帶她去看他們的田地。她記得走了約十分鐘才到，公公說有八分地。那時稻子還沒收成。她這個娘家無半寸土地、數學從小學就不及格的都市人，除了認識稻子之外，關於土地大小等問題就毫無概念了。

公公確實對她好，即使在離婚後，仍視她如親生女兒。有一回，她從國外回來去探望他。才進門，老人家就迫不及待地塞給她一小塊用絲絨包起來的東西。拿出一看，一塊麻將牌兩倍寬的金牌，是前夫公司慶祝創立三十周年，贈送給績優員工的禮品。兒子也送給老子一面，老人家拿在手裡，還沒溫熱，就立即轉送給她。

排行第二的小叔在旁哇哇叫：「偏心，我回國這麼久陪伴你們，你都沒給我。」

公公也有他的盲點：雖然長子花心，不顧家小，他偶爾說幾句外，對他在外面所生的小孩，照樣歡喜接受。因為「多福多壽多子孫」。

這次兒子婚禮，籌備工作完全由他二叔負責。兒子的父親遠在中國，他是一家小型工廠的老闆，應該沒什麼重大的事情讓他無法脫身。。直到婚宴前一天，他才遲遲趕回，卻像客人一般，沒有過問兒子婚禮的相關事情。

那時婆家還沒有申請外傭幫忙。兒子的二叔除了照顧失智的老媽外，還要煮三餐，現在又增加籌辦侄子婚禮事宜，十分忙碌。

她知道情況後，主動提前三天從台北南下幫忙。也不能說是幫忙，這是自己兒子的婚禮！她小叔還是很感激她分擔三餐工作。

她公公更是高興！就像當年她新婚時那樣，迫不及待地又帶她去看田地。她心想，難不成公公要分給她一塊地？當然沒有。她公公只是把她當自家人，要她認識家裡的一切。

這次只花幾分鐘就走到田地，好像就在屋門前。有一邊臨拓寬的馬路，原有的八分地只剩下六分，被徵收的兩分地成為拓寬馬路的一部分。剩下的田地荒蕪，沒種稻子，只在一小塊地種了枸杞，田地基本上是廢耕了。

公公說：做不動了！沒有人力，請人做工資高，還不定請到人。加上肥料昂貴，每年的收益只是夠自家吃一年的米。勞心勞力，不划算！

兒子婚禮當天早上，她起床下樓到廚房，正面看到她前夫從廚房出來，嘴巴略為張開，想跟她打招呼，她卻面無表情地把他當空氣般從旁邊走過，好像他是路人甲！也從這一刻她意識到，她已經把這個傷害她心靈至深的人，徹底放下！

如果說，她前世欠他什麼債，現在已一筆勾銷了！

兒子婚禮上，她和前夫兩人擔任主婚人，像演戲般一起逐桌向客人敬酒，餐後一起站在門口向來賓道謝。在不知情的外人眼中，這是多麼和樂的一家人！

小叔對她說：「直到現在，大哥還是認為你是他老婆！」

「放屁！」她大聲回答，真希望她前夫能聽到。

但是，確如她婆婆所說：「一輩子很快過……」才二十幾年的工夫，她看到土角庴內以前的新房，那個骨董式的梳妝檯依然在，只是鏡面因灰塵滿布而黯淡無光；藤床結構依舊完好，用塑膠布覆蓋，灰塵寸厚。房內地上有一個小圓凳、一張藤椅、一個電風扇、一罐殺蟲劑及散了一地的舊報紙等，在在顯示：這以前的新房，已荒廢許久！

屋外四周，後院菜園只見雜草，沒有青菜。公公種的多盆蘭花，已經奄奄一息。葡萄架上只有枯枝。養鱉的一個小水池已經乾涸，還堆了垃圾。這個小水池，兒子小時候下鄉度暑假時，每每趁他阿嬤睡午覺，就和堂弟拿冰箱裡的雞蛋，一個個丟進池裡餵鱉！

近百年歷史的四合院，已然是個廢園，它有著許許多多被傳說、被隱密、被炫耀或被改編的悲歡離合故事！只是後人有志一同選擇──遺忘它！（下）

➤➤➤婚禮（中）