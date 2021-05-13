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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

日落（一四）

陸蔚青

已經黃昏，空調停下來，郁歡在夏夜的祥和中，嗅到了緊張。

狄先生見她來了，就把身子向邊上靠一靠，望著劉翔說！這就是最後的價格了。郁歡問什麼價格，劉翔說誤十八萬。

狄先生說：我調查過，向前一百米的披薩店，那個樓與我的樓相似，他賣六十二萬。我比他還便宜呢！

劉翔說：他是連房帶店，你只是房子。

狄先生說：我這也是連房帶店。

劉翔、郁歡面面相覷，狄先生就不耐煩，說：房租到期，我不再續約，你現在的店難道不是我的？

劉翔這才明白，原來他們借錢買來辛苦經營的店，在狄先生眼中，早就是他們的了。

狄先生倒一點不在意劉翔的驚訝，仰著一張胖胖的小豬臉，得意洋洋地說：本來十年前我買這個樓，是給孩子買的。那時候我想，如果他們考不上大學，就開一個快餐店。

劉翔大睜眼睛，沒想到十年前自己就已經在別人的算計裡面，竟然一點不知道。狄先生見他愕然，更加得意，就信口開河，兜出他全部計畫。

他說十年前簽租約時，他就計畫好了。沒想到兩個兒子爭氣，如今都上了大學，小兒子還考上了醫學院，也不需要這個房子了。如今房市好，他想賣出去。

賣出去。也是一筆好買賣。他太太說。

劉翔正無話可說，布萊恩戴著一頂巴拿馬草帽走進來。他是新來的客人，住在喬治餐館的樓上。布萊恩長相英俊，高個寬肩，五官很有雕塑感。與酒鬼居的客人儼然不同，他出手闊綽、不拘小節，雖然聲音大、動作快，讓郁歡感到有些緊張，但平日裡倒也沒有什麼出格，買了酒就走。（一四）

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