蟬捕螳螂，黃雀在前（一七）

你打我，你打我我就讓你戴綠帽子，你打一回，我去找元龍一回。元龍幾次都想去跟他當面挑明，讓我跟他離了算了。那個人死要臉，我去跟他提離婚，再嫁給他表兄弟──他跟元龍遠近是個親戚，他死也不肯幹的。他又心狠手辣，到時候鬧得雞飛狗跳、兵荒馬亂，我們在這村兒裡，也待不下去呵。

後來我就跟元龍商議，要嘛就滅了他，讓他消失，一了百了。

這事我不敢幹，我也不讓元龍幹，花點錢找願意幹的人。橫豎事一完人一走，查不到我們身上。風頭過了，我們再過太平日子。

誰知道這兩個笨蛋不中用，幾次三番錯過機會，事兒沒辦成，錢沒少花。最後只好打發他們走了。

機井裡挖出那死人，我都不知道他就是我們雇來的……

她對自己丈夫賈本世一口一個「那個人」，從不叫名字，可見恨之入骨。

「賈元龍呢？」任伶對敢做敢當、直率坦白的女子頗有好感，臉上卻不顯山水，直接問：「他躲到哪兒去了？」

「不知道。」滔滔不絕的趙紅霞一下惜字如金了，「我沒他的消息。」

「你最後一次跟他見面，是什麼時候？」

「不記得了。」

任伶一下明白趙紅霞為什麼話少了，她是想掩護賈元龍嗎？任伶與雷霆交換一個眼神，拋出一張王牌：「告訴你吧，賈元龍已經死了。」（一七）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（一六）