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白金莊園（五）

賀婉青

她是Michael跟Andy兩個人的新娘，他們一起掀開她的頭紗，讓Anne在「白金莊園」孕育他們的後代。

他們還想添老二，讓老大和一般的家庭一樣，有手足相伴成長。

Anne以為Andy是委託人，入門就盯她瞧。雖然她從小習慣被人多看兩眼，但緊迫盯人的凝視讓她總覺得哪裡出錯。過不久，她開始低頭看Andy盯著看的肚子，確認衣服沒有沾染番茄醬。

整個會面的談話都由Andy主導，Michael則像Andy的助理，整場看著Andy，時不時應和他，彷彿屋裡只有他一人。他倆的談吐不凡，Andy有主見、Michael隨興，兩人很好相處，除了希望Anne在飲食上多吃蛋白質及微量礦物質。

惠雯從同學Jennifer得知，Anne是愛沙尼亞的留學生，肚子的胎兒是借她的卵及子宮受孕，有一半是她的血源。孩子的生父是事業有成的企業家，因為另一半不能生育，所以請代孕公司幫忙。

惠雯忙碌照顧代理孕母的工作，常被美國的大姊笑稱，念書當學生是幌子。惠雯不負責前端仲介媒合委託人及孕母的工作，負責孕母在「白金莊園」的吃住起居，定時更新懷孕狀態的資料傳給代孕公司。

惠雯的男朋友是電腦高手，兩人合作，把孕母的體重、菜單，胎兒超音波的照片做成彩色圖表，易於對比。代孕管理公司很欣賞惠雯的巧思，將她從代班升成正職。

惠雯從學生的新貧族跳升為小資女，她勤奮地在學校、「白金莊園」兩邊努力。護理的學位帶來專業信譽，專業信譽生產智慧財富，她知道怎麼把抽象的知識變成銀行的存款。（五）

➤➤➤白金莊園（四）

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