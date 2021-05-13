婆婆聽說兒子、媳婦離婚，當天血壓 飆高，緊急送進醫院。她趕去探望，小姑指著她額頭開罵：「如果阿母有個三長兩短，唯你是問！」

她另一個受過高教育 的小姑卻誠懇地對她說：「大嫂，如果我是你，早就離婚了！」

她並不是草率決定仳離。她可以接受夫妻「緣盡」的事實，但無法忍受男人每次養了一個小三，就拋家棄子女於不顧。他以為每月拿薪水回家，就算盡了一個人夫、人父的責任。

她對男人說：就算是你養了三隻貓狗，你還得花點時間去買飼料餵養牠們，而不是丟下幾張台幣，牠們就能吃飽。

這一點傷她最深，傷口一生未能痊癒。她一直悔恨，沒能給孩子一個快樂的童年！

即便已到遲暮之年，現在每當她在公園散步時，看到年輕的爸爸陪著孩子跑步、學打棒球，或做種種運動時，她除了羨慕，總有心痛的感覺，替她的孩子！他們童年、青少年長成期間，「父親」對他們而言，只是個名詞！

大兒子是這家人的長孫。即便他們已經移居海外二十多年，前夫從未給過一毛錢贍養費，前婆家、兒子的阿公阿嬤依然要求他們回島嶼舉行婚禮，以昭告鄉親們自家子孫的成就。

兒子婚宴在中部海岸一家知名的大餐館舉行，席開二十桌，客人只是老人家的鄉親。兒子、媳婦的同學、朋友都在國外，不能到場慶賀。

她回想當年自己婚禮宴客：在祠堂前的稻埕搭帳篷擺桌子，至於有幾桌，年代久遠，已不復記憶！早年，農家曬穀場有多功能用途，除了稻子成熟收割後用來曬穀外，婚喪喜慶也都在這裡舉行。

兒子、媳婦的婚禮簡單隆重，新娘子只要在宴客時美美地亮相，第二天捧茶請婆家親人（可收到紅包），就大功告成，開始蜜月旅行，自由活動去。

據說，夫家是移民 島嶼的第七代，很多習俗還是遵循他們老祖宗的做法。當年她的婚禮儀式繁瑣，規矩還特別多。她和新郎在祠堂拜天地、祭祖先後，被引入四合院側房屬於他們這一家的土角厝內。進入新房後，有婦人要他們坐在一對圓形凳子上，然後遞上一碗煮熟的豬心，要他們當場一起吃下（雖然她不吃豬內臟），這象徵往後的日子兩人會「同心」！

（多諷剌啊！才隔十多年，小孩尚未成長，兩人就已經徹底分心了。）

然後，新郎自由活動，不見人影。新娘子一個人要在房間內呆坐，不能躺下休息，因為說不準何時會有哪個長輩、親友，闖進來要看新娘子。晚餐有人送進來單獨吃。一整天折騰下來，都會讓人覺得人生乏味！

她注意到新房裡的擺設：這原是她公婆的臥房，內有一座她婆婆結婚時當嫁妝帶來的梳妝檯：橢圓形鏡面鑲邊，她不知那是什麼木材，但看起來十分貴重，上有精美細緻的花鳥雕刻。連接鏡面底下的是一座矮櫃，兩邊都有抽屜。矮櫃中間挖空，可以放臉盆，用來梳洗。整座梳妝檯材料做工精緻豪華，在她當時看來，就像是個價值不菲的骨董。

梳妝檯的背後靠牆處隔出空間，擺了個尿桶。對生長在北部非農家的她，十分不習慣，老覺得聞到尿騷味。事實也如此，農村當時所謂的廁所，一般都在戶外連著牲畜欄邊，人蹲在兩條木板上，中間有個洞，排泄物由此掉落。別說門，連個遮掩的東西都沒有。

後來，據她小姑說，為了迎接她進門，才特別在屋外蓋了一個浴室，包括抽水馬桶。但她新房內仍需要尿桶，以便三更半夜時使用。

新房內的床是藤製的，看不出新舊，上面鋪了嶄新的棉被，被面綢布上繡有大紅花朵，象徵吉利。

婚後第三天，按照習俗（不知是當地習俗，還是島嶼習俗），新娘子必須下廚房洗手做羹湯給全家人吃。她瞥見廚房窗口外有人窺視，據說，當地有一種說法：「高女（受濄高等教育的女子）愛呷不愛煮。」

照農村人的想法，這個從台北國立大學畢業的都市人，想必一定不會煮食。他們正準備看笑話。

她當然會煮食！這要感謝她那愛打牌的母親。從小學起，母親就要她們三姊妹學會簡單的煮食，免得萬一她打牌逾時不歸，不至於餓肚子。

四合院的居民彼此間都有親屬關係，伯、叔、嬸、姨等一大堆。「禮失求諸野」，他們還特別講究規矩，長幼有序，不論年齡，只認輩分。因為婚後都在台北上班，逢年過節才回鄉下婆家，她就鬧了個笑話：有次，一個年長她許多的婦人進門就叫「XX嬸」，沒等婦人說完，她就回答：「阮阿母在菜園內！」

那婦人笑說：「不是啊！我在叫你。」

因為她沒叫還在念小學、丈夫最小的弟弟「屘叔」，她婆婆臉色寒霜似對她說重話：「要照禮俗來！」

自她離異後，二十多年來，四合院的變化很大。百公尺外臨馬路的農地陸續蓋起了四層的樓房，四合院的居民紛紛搬進樓房。除了祠堂仍舊供祭拜外，三面房舍都是空屋，無人居住。（中）

➤➤➤婚禮（上）