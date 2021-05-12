走到紐曼街上，天還亮著，夕陽已經下了樓房頂。晚霞還熱鬧著，粉紅、金黃鋪成一片，沒有光的地方就像灰燼，黯淡下來。路燈已經亮了，躲在樹叢中賊溜溜地晃人眼睛。

熱了一天，這時清涼下來，感覺十分愜意。郁歡見黑戴維背著雙肩包，熊一樣走在幾米遠的地方，想到黑戴維還欠著自己的錢，就趕上幾步與他並肩走。

郁歡究竟心裡急，問黑戴維什麼時候還錢。黑戴維說還沒有上班，前幾個月領失業金 ，過了半年，失業金領完了，他還在診斷中。

郁歡說：你到底什麼病？

黑戴維舉起一隻手，一個保護用的白色彈力罩，橫穿手掌，包住拇指。

這兒，黑戴維說，拇指拉傷。我已經看了三個醫生，兩個說可以工作、一個說不讓工作。我還要再看兩個醫生，爭取到三個醫生說不能工作，之後去找工會保護。

郁歡說：如果你找不到三個醫生呢？

黑戴維說：那就繼續找嘛！我知道我手指有問題，不能工作。

郁歡說：如果醫生確診你可以工作呢？

黑戴維就笑，一張小臉像泰迪熊，很是可愛。他說：雖然有醫生，但醫生不是上帝，雖然有機器，但機器也不完美。人體如此複雜，誰能說我就沒有問題。我是真的感到疼痛，不能工作。

郁歡知道自己的帳一時半晌要不回來，就住了口。

到了店門口，黑戴維說：能給我兩瓶酒嗎？我一有錢就還你。

郁歡斷然拒絕。黑戴維也不糾纏，笑咪咪地舉起那隻無法確診的手，向郁歡告別，說：別擔心，就快樂。

郁歡進了門，見狄先生夫婦站在櫃檯前。不知他們在說什麼，劉翔一張臉板得緊緊的，額頭上滲出了汗。（一三）

➤➤➤日落（一二）