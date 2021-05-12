蟬捕螳螂，黃雀在前（一六）

9 趙紅霞

賈本世之妻趙紅霞被帶進審訊室。雷霆與任伶已經坐定，其餘人在隔壁通過單向鏡面觀看審訊過程，大家掩飾不住興奮之色。

「真夠精彩的，不是說賈元龍的媳婦嗎，怎麼變成賈本世的媳婦了？」霍子陽眉飛色舞，摩拳擦掌，恨不得自己親去審訊，「趕得上諜戰大片了。」

「咱們先前是單向思維，以為抓住賈元龍，自然知道他要殺賈本世的動機，忽略了挖掘兩人之間的恩怨。」完美主義者小馬最不容忍不該犯的錯誤，有幾分自責。

「這能怪咱們嗎？老雷不是說了，這案子一輩子都碰不上一樁。」

「噓──別說話了，開始了。」

趙紅霞是個骨感的高個子女人，三十多歲，帶有幾分鄉土氣的漂亮。丹鳳眼、高顴骨，看起來頭腦清醒、性格堅毅。

不用多問，趙紅霞一五一十道來：

對，我是想殺那個人，千刀萬剮也解不了我心頭之恨。結婚以後，也就是頭兩年好，後來這些年，他想罵就罵、想打就打。我是他家的奴才嗎？我是他家的童養媳嗎？他不就掙幾個臭錢，把他威風得以為自己是土皇帝！

我跟元龍從小就認識，我們都是一個村兒的。要不是我爹媽逼著我嫁給那個人，說不定我早嫁給元龍了。我媽嫌元龍個子矮，油嘴滑舌，心眼子多──那個人個子倒高，打起我來可容易啦！元龍再心眼多，對我可實實在在，我的親娘啊，你害了我一輩子！（一六）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（一五）