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1張圖：全美3277萬人確診 35.1%完成接種

台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

白金莊園（四）

賀婉青

Andy親眼看到Anne，很詫異她比視訊看到的美上許多。Anne有柔軟的金色鬈髮、湛藍色的眼睛，側面看有如希臘維納斯女神的靈秀五官。當她看你，你絕對會掉進感情的漩渦。她的眼像黑洞，吃掉宇宙的萬物，除非你能躲開她的眼。

Andy留意Michael一進門，眼神留駐在Anne的臉上多時，就像Michael常盯著他瞧。他希望出生的孩子也能像這樣，，長時間攫取Michael的目光，因此對Anne迷惑Michael的魅力更加滿意。

Anne能代表自己的特徵：金髮碧眼、四肢細長、主修藝術，還能彌補他不能懷孕的缺憾。這九個月，他不會缺席。代孕公司每周傳來懷孕的進度，他跟Anne一樣感覺孕吐、腹部的沉重、下肢的水腫，感受胎兒的心音、胎動

Andy具有敏感的女人心，曾以男兒身為恥。出櫃前抱定這輩子單身，沒想到出櫃後找到心儀的伴侶Michael結婚。Michael還願意花費巨資，讓Andy量身訂做他們的後代。Michael對他的愛已溢於言表，真愛存在於伴侶間，不限異性或同性。

Anne經過Andy的身家調查、健康檢查、學業成績、基因檢測、年齡……嚴格篩選，是精挑細選後的最佳卵母、孕母的人選。代孕公司將委託人Michael的精子及Anne卵子受孕的胚胎，植入Anne的子宮，等待她產下Andy及Michael愛的結晶。他們送上兩克拉Tiffany的鑽戒給Anne當見面禮。（四）

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