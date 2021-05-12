吳孟芸／圖

載著新娘的轎車從島嶼中部海線公路，彎進這村莊一座建造百年的四合院時，一陣劈里啪啦的鞭炮聲立即轟響起來，轎車停在四合院前的稻埕廣場上熄火。

略顯矮胖、身著花色旗袍的中年婦人撐起一把花傘，身旁跟著一個八、九歲男童，他手捧托盤，上有柑橘及蘋果 各一，一老一小走向車旁。婦人拉開車門，男童獻上托盤，車內的新娘拿了盤中的柑橘及蘋果，放下一個紅包在托盤上，然後雙腳先踏出車門，接著起身出轎車，站在婦人的花傘下。在婦人的引導下，新娘和新郎一起走進四合院正中的祠堂，舉香拜天地和祖先。儀式完成後，新娘被迎娶入門，名正言順正式成為這一家人的媳婦。

她站在四合院稻埕另一頭，和祠堂相對一幢由農地改建的四層樓房三樓的房間窗口，專心注視整個迎娶儀式，不禁百感交集。

這對新人是她的兒子和媳婦。

近四十年前，同樣場景迎娶儀式，也是在這四合院的祠堂舉行。轎車裡的新娘不是別人，正是她！

當年迎她出轎車、撐花傘帶她進祠堂拜天地和祖先的婦人，是她正式入夫家門的婆婆。現在，兒子的終身大事，她只能透過一扇窗戶，隔著距離看一個毫不相干的婦人，撐起花傘引領著新娘，進入祠堂和兒子拜天地、祭祖先。

這場兒子的婚禮大事，她被迫成為一個局外人，只因為她早已不屬於這家人。

今日新郎的少年時代，就因他父親背叛對婚姻的誓言，讓經歷十多年精神折磨的她，毅然決然走上仳離之路。

據說，她是這個農村娶進的第一位大學畢業生；據說，她也是這個農村第一個要求仳離的女人。

她回想，當年迎娶之日，當轎車駛離如今稱為「新北市」內她父母的住宅時，依照習俗，她從車內丟出一把扇子。據說，這象徵放下「性地」（閩南語「脾氣」）。身為新娘的她，竟然沒有新嫁娘該有的喜悅，心裡隱隱有著無法言喻的悲傷。她覺得這是一場豪賭，她正以一生的命運，交付給無法預測的未來。

事後證明，她在這場豪賭中輸得脫底，最終不得不以仳離收場。

怪不了別人，她並不是被迫結婚的。她的男人以死纏爛打的方式，花了十年時間，從她二八年華到她大學畢業就業 後兩年，因一場消化系統潰瘍住院，身心俱疲下，終於就範。新婚之夜，男人以勝利者的姿態對她說：「汝卡搞怪，歸尾麻是我也！」

她無言！黑暗中，從眼角滲出的一滴眼淚，悄悄滾落在繡著吉祥花朵的枕頭上。

因著兒子的婚禮，她提前從國外回到這島嶼西部海邊農村。前婆家人都善待她，當她還是家中一分子。婆婆已經失智 多年，公公從她未入門前，第一眼看到她就很喜歡，說她聰明開朗。

前夫對她的初次印象呢？據他的同學說，他們從中部一間省立高工畢業的那年暑假，來北部她居住城鎮一家煉鐵工廠上班，他們租的房子就在她家附近。有天晚上，他們路過看到她在門前路燈下，聚精會神地看書，前夫就對同學說：「我將來一定要娶她！」她這時還是個清湯掛麵的少女，是學生、是工廠女工、是理髮店洗頭小妹、是菜市場賣菜的？他都還一無所知。

婚後，一女二兒相繼出生。從商的男人開始迷戀歡場女人，從未參與孩子的任何活動。後來變本加厲，長期夜不歸營，以至於偶然回家，孩子們驚異互問：「爸爸今天為什麼回來？」

導致兩人仳離的最後一根稻草是：男人與辦公室下屬生了女兒。

死不肯簽字離婚的是男人。他說：新竹關西摸骨幫他算命，說他命中注定有兩個老婆。

她回答：不管你命中是不是注定有兩個老婆，但我百分之百肯定地告訴你，你兩個老婆中，絕對不會有我。

婆婆曾經勸她認命，男人難免在外尋花問柳，不要管他，一輩子很快就過去，現在自己快樂過日子。「只要你不離婚，外面的女人就拿你沒辦法！」

這什麼狗屁話！她堅決回答：「就是一輩子很短，所以我要快樂地過。因此一定要離婚。」

她婆婆以為她的堅持，是為了想改嫁，一度對她酸言酸語。

她不管，堅持到底。有一天，男人突然哪根筋不對，回來嚴肅地對她說：「從今以後，你要改變態度對我好，不然我們就離婚。」

她聽了差點笑出來！惟恐男人突然變卦，她裝著愁眉苦臉，思索兩、三分鐘後才說：「要我改變態度對你好，我怕做不到，還是離婚吧！」

男人同意放棄三個孩子的監謢權，要她自己找律師，並付律師費。在律師樓簽字完成走出門外，男人居然對她說：「原來你說要離婚是真的！」

她笑說：「我從來沒騙過你，我以前對你說的每一句話都是真的！」（上）