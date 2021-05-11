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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

日落（一二）

陸蔚青

雪娥將身體靠在轉椅上，伸出一截白藕樣的胳膊，將手指放在桌上，是一排小白藕，一邊敲著一邊說：我可是盡了力的，沒辦成，我也沒賺到佣金。

劉翔說：那我現在該怎麼辦？

雪娥說：沒有怎麼辦，任何一個銀行都不會給你辦。要嘛你就回到花園銀行再跟他們探討，能抵押多少算多少，不夠你就只能賣房子。

這次劉翔聽明白了，腦子也清醒了很多，就站起身，謝過雪娥，走了出來。魯男子還在門前站著，嘴裡叼著一支菸，見劉翔出來，迎上來問：辦下來了嗎？

劉翔說辦不成，現在只好賣房子。

魯男子聽了，把口中的菸蒂一扔，說：賣給我呀！

劉翔說：你要買，就賣給你。

魯男子說：給個價。

劉翔說：原價賣給你。

魯男子睜大眼睛說：你都要破產了還原價？便宜賣了吧！

劉翔聽了很生氣，說：你這就是趁火打劫，乘人之危。

魯男子也不抵賴，說：危了就要承認，你賣給我，倒出錢來開始新生活，還要感謝我呢！

劉翔聽了很生氣，說：我又不是無路可走，羊腸小道過了，說不定有陽關大道。就不賣給你。說完轉身便走。

魯男子追著說：別生氣嘛，我們可以再談一談。

劉翔頭也不回，向後揮揮手說：不談。

劉翔回到店裡，將事情一五一十向郁歡說。說到貸款不行，只有賣房一條路，又說到魯男子一段，郁歡說：要不就賣給他。

劉翔說：不賣，賣給誰也不賣給他，乘人之危嘛。

郁歡說：如今錢緊，要賣原價還真不容易。兩個人就沉默不語。

郁歡打起精神說：找經紀吧，賣房。

晚上郁歡回家，剛吃完飯，劉翔就從店裡打電話過來，說房東狄先生和太太來了，叫郁歡過去，商量一下買房子的事。郁歡安頓好小武，獨自一人出來。（一二）

➤➤➤日落（一一）

貸款 破產 房東

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