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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

蟬捕螳螂，黃雀在前（一五）

張幸

豁然打開了新的思路：賈本世、賈本世、賈本世……

不料，韓寶柱又給他加了一劑猛料：「你們不應該問我啊！你們該問他媳婦去，他的事他媳婦不比我更知道嘛。」

「他媳婦，你是說賈元龍的前妻？」小馬不解地問。

「是媳婦、是前妻不知道，反正是一個女的，給我們打過幾次電話。賈本世的行蹤都是她給我們通風報信的，要不然我們怎麼去跟蹤？賈本世從家一出門，她就打電話……我尋思她要嘛是賈本世的鄰居，要嘛拿個望遠鏡，專門監視賈本世家大門。每次電話都說：『他剛出門，你們趕緊去追。』」

「那女人叫什麼名字？」

「不知道，賈元龍好像提過一嘴，不記得了。」

「這麼重要的事，怎麼你以前沒交代？」

「你們也沒問啊！」韓寶柱很委屈，「我坦白從寬，你們問什麼就說什麼。你們沒問，我不敢瞎說。」又誠惶誠恐地說：「我這可不是故意隱瞞啊！她又不是我媳婦，我幫她隱瞞個什麼勁！」

「行了，你先回去，想起什麼，馬上報告獄警。」雷霆示意小馬按鈴，叫獄警進來。

韓寶柱臨出會客室時，又回過頭：「那女人好像叫什麼霞，我媳婦叫五霞，我就記住了那個『霞』字。」

女性。跟賈元龍有親密關係。賈本世周邊。名字中有一個「霞」字。（一五）

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