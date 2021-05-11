惠雯聽Anne提過廚師Alex，知道他在「白金莊園」會料理她的三餐。可是惠雯天天送採買的食物，卻沒看過他，甚至連腳步聲都沒聽過。惠雯聯想到《歌劇 魅影》裡神出鬼沒的魅影，只聞其聲，不見其人。

惠雯特別好奇Alex的模樣，故意晚一點到，「恰巧碰見他」。還不能太晚，耽誤他做菜的時間，怕他有魅影暴躁的脾氣。惠雯仔細算過，晚餐前一小時到，絕不會誤事，她得掐得剛剛好。

伺候豪門貴族的廚師Alex，戴頂主廚的白高帽，在流理台上切菜，一顆圓滾滾的洋蔥瞬間切成蔥絲，又快又不滑手。惠雯在背後欣賞Alex出神入化的技藝，心中的讚嘆比他在炒鍋上翻轉的菜還澎湃。Alex個子不高，跟惠雯差不多，不是海明威高壯、大鬍子、持槍的粗獷男，應該不會發脾氣，惠雯對蓄意偷看Alex的企圖安了心。

Alex轉頭把菜盛入餐盤時，看到了惠雯，洗了手，擦乾後向惠雯伸手。惠雯喜歡他的紳士風度，廚師的手很細嫩，畢竟是拿菜刀，不是拿斧頭的。

「我是Alex，妳一定就是Whitney。正想請妳下周買一些蛋糕原料，我做個蛋糕，Anne要過二十六歲生日了。」

二十六歲，Anne只比惠雯大四歲？她以為Anne有二十八歲。她的舉手投足散發出成熟的女人味，難道Anne大學畢業就結婚，這麼早當媽媽？惠雯詫異「白金莊園」的公主年齡比她想像的小。

「等下我開蛋糕的採購清單給妳，我們偷偷幫Anne過生日，她不知道喔。」Alex壓低音量，聲音細細平平的，一邊注意大廳的Anne沒走過來。「妳下禮拜三晚餐五點到，我們為她吹蠟燭慶生。」

在這，日子被規畫好，每個時段自有意義，人人在倒數自己的生日願望，等著一起吹熄蠟燭實踐夢想。人與人之間的藩籬像隱形的默契，悄悄地來、悄悄地去，沒有痕跡地功成身退。

Alex利用晚餐前三人短暫交錯的時光，也是唯一的機會為Anne慶生。惠雯注意到Alex的超大耳洞，耳垂中有個挖空成一分硬幣大小的圓洞耳環，怎麼辦得到？長時間的擴撐皮膚，需要極大的意志力跟耐痛力。

惠雯聯想起衣索比亞的唇盤族女人，嘴唇挖空托直徑十九公分的盤子。心理學家解釋，人類有自殘的本能，潛意識想展現個體的與眾不同，保護自己不被歷史淹沒。Alex雖現身，惠雯卻覺得他跟唇盤族一樣，獨特、看不清真正的面目。

Anne擁有的「白金莊園」，是室內、戶外三英畝的西班牙式豪華莊園，她跟睡美人一樣，不能走出這個空間，在花園散步時，閃紅點的攝影機，及牆頭釘著「警告──二十四小時視頻監控」的紅色標語，如影隨形地盯著她走。缺少玩伴的運動設施，即使有戶外游泳池、網球場，不過是豪華的擺飾。她不能外出，不是因為懷胎七月、走不動，因為沒有肚子裡孩子的所有權。

她當然羨慕小鹿輕盈地蹦蹦跳跳，在綠草如茵的草皮享受微風、暖陽，她撫著八個月的大肚子，想像兩個月後生出小孩，她就要跟男友會合，回到當初相戀的日子。他們在愛沙尼亞的高中相戀到大學，他堅持來美國 念電腦碩士，想辦法留下來。Anne不想再念，為愛，也只好來。

他申請到俄亥俄州 立大學，Anne申請到密西根州立大學，雖在鄰州，卻是分隔兩地。Anne讀得進退兩難，厚厚的英文書像是天書，得硬著頭皮念，好保持學籍，再想辦法從密西根轉校到俄亥俄州，跟男友團聚。

Anne常拿書在校園的鐵椅上呆坐，為困境發愁，旁人很容易被她幽然縹緲的眼神給迷住，以為她在沉思。在一個萬里無雲的晴天，她散發無比的抑鬱，吸引代孕公司的經紀人走向她。代孕的條件很好，幫她從校園轉為網路上課，她不用進校園，待產期間，在「白金莊園」遠距學習，生完小孩，學位也到手。

她跟男友相信，幫助不孕的夫妻成為父母是一種善行。孕母的報酬又可支撐兩人美國的學費、生活費，就不須拮据地打工，可專注課業，盡快取得文憑留下工作。當孕母，是前進美國夢的快速通道。Anne生產完，帶著報償和學位，去俄亥俄跟男朋友團聚。（三）

➤➤➤白金莊園（二）