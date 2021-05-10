雪娥的窗子面對馬路，外面汽車 來往穿梭。劉翔坐下來，剛好看到一個金髮紅唇的老太太，推著學步車蹣跚而過，弓起的腰身像背著一個小鍋，卻穿著女中學生穿的紅綠格子百褶裙。劉翔突然有一種坐觀他人生活的感覺，這種感覺來得異常猛烈，讓他在幾秒鐘的時間，遺忘了自己此行的目的。他突然有些神思恍惚，好像遠離了這個喧嘩煩惱的人世。耳朵突然關閉了。

當他轉過神來，魯男子已經走出了辦公室，只有雪娥坐在他對面。如果不是雪娥強大的臉上居然掛著淚珠，他幾乎不能肯定，剛才還有一個男人與他一起進入這個房間。

她為什麼哭了？劉翔錯愕地想。

雪娥沒說話，拎出一張手紙，擦一下臉，穩定情緒，直接進入正題，說：我查閱了你的文件，發現你買房時是有條件的。你的貸款 必須在花園銀行才能實行，花園銀行以外的銀行都不能給你貸款，條款在這裡。

雪娥打開十六開加長的文件副本，翻到第七頁，說這是開發商與銀行的協議。劉翔愣了一下，所有的文件都是法語的，他和郁歡法語不好，就沒有逐條逐款仔細看。現在問題出現，他倒冷靜下來，把副本拿過來，在雪娥的指點之下，有一種不見棺材不掉淚的倔強。

看到二十二條，並沒有詳細內容。雪娥的手指就伸過來，沿著二十二條，一直延伸到頁碼下面的備注。從密密麻麻的蠅頭小字中，挑出幾個字，倒也清清楚楚。

劉翔感到後背生出涼意，頭皮上卻冒出熱汗，說：誰會注意這麼小的字？

雪娥說：這你就不明白，所有的陷阱都在小字號裡。有經驗的賣家，都會把對自己最不利的部分，藏在最不引人注意的地方。

劉翔盯著白紙黑字，意識空白，半晌才恢復過來。（一一）